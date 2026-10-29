Ο Πούτιν αποθεώνει τον Μασκ, είναι «πραγματική ιδιοφυΐα» -Τι τρέχει με το κρίσιμο για την Ουκρανία Starlink και τη Ρωσία - iefimerida.gr

Ο Έλον Μασκ είναι «πραγματική ιδιοφυΐα», δήλωσε την Τετάρτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους βρίσκονται σε «στενή» επικοινωνία για θέματα δορυφορικής τεχνολογίας.



Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής στη Μόσχα, όπου ο Πούτιν αναφέρθηκε στο ρωσικό πρόγραμμα διαδικτύου «Rassvet», το οποίο παρέχει διαδικτυακή σύνδεση μέσω δορυφόρων. «Είναι ιδιοφυΐα, μια πραγματική ιδιοφυΐα», είπε ο Πούτιν για τον Μασκ, σύμφωνα με μετάφραση των δηλώσεών του από το BBC. «Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μασκ».



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Το Starlink αποτελεί μέρος της εταιρείας SpaceX, ιδιοκτησίας του Μασκ. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό για τη Ρωσία να διατηρεί επαφή με τον Μασκ, ώστε οι δορυφόροι του Rassvet και του Starlink να μην «παρεμβάλλονται ο ένας στην τροχιά του άλλου». «Εμείς και οι Αμερικανοί εταίροι μας το εκτιμούμε αυτό αμοιβαία και, παρά τα όποια πολιτικά ζητήματα, εργαζόμαστε εντατικά», δήλωσε.



Σύμφωνα με την Starlink, η εταιρεία έχει εκτοξεύσει περίπου 13.000 δορυφόρους. Αντιθέτως, σύμφωνα με διαδικτυακές υπηρεσίες παρακολούθησης δορυφόρων, σήμερα βρίσκονται σε τροχιά μόλις μερικές δεκάδες δορυφόροι του προγράμματος Rassvet.



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Η ρωσική πρεσβεία στη Νότια Αφρική ανέφερε την Τετάρτη ότι το Rassvet αποτελεί τη «ρωσική εναλλακτική λύση στο Starlink» και «σηματοδοτεί μόλις τα πρώτα βήματα της χώρας σε αυτόν τον τομέα». «Η Ρωσία διατηρεί στενές επαφές με τις ΗΠΑ σε θέματα διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ», σημείωσε η πρεσβεία.

Οι επαφές Ρωσίας -ΗΠΑ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο «ανθρωπιστής» Πούτιν

Οι δηλώσεις του Πούτιν για το Rassvet και το Starlink έγιναν σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ΗΠΑ και η Ρωσία φαίνεται να έρχονται πιο κοντά παρά το γεγονός ότι πλησιάζει στη συμπλήρωση πέντε ετών από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βασίστηκε στο διαδίκτυο του Starlink στις προσπάθειές της να αναχαιτίσει τις ρωσικές δυνάμεις. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο ουκρανικός στρατός αντιμετώπισε ξαφνικά προβλήματα συνδεσιμότητας στο Starlink, γεγονός που ο Μασκ παραδέχτηκε ότι προκλήθηκε σκόπιμα από τη «SpaceX».



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για την εισαγωγή ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε στην άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ. Λίγο αργότερα, ένας Αμερικανός πολίτης αφέθηκε ελεύθερος από τη Ρωσία, και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Πούτιν «ανθρωπιστή».

Ο Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια μετανάστευσε στον Καναδά, προτού εγκατασταθεί στις ΗΠΑ. Όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες -συμπεριλαμβανομένων των Tesla, SpaceX και Starlink- έχουν έδρα την Αμερική, και οι περισσότερες λειτουργούν από την Καλιφόρνια και το Τέξας. Ο δισεκατομμυριούχος -ο οποίος κατά καιρούς έχει βρεθεί κοντά στο να γίνει τρισεκατομμυριούχος- υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς συμμάχους και χρηματοδότες του Τραμπ, καθώς και άλλων Ρεπουμπλικανών πολιτικών στις ΗΠΑ.