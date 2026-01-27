«Εχθρικά» θα θεωρήσει η Τεχεράνη όσα γειτονικά κράτη επιτρέψουν πλήγματα κατά του Ιράν από την επικράτειά τους - iefimerida.gr

Προειδοποίηση προς γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την πραγματοποίηση βολών κατά του Ιράν από την επικράτειά τους, απηύθυνε αξιωματούχος.

Το Ιράν θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές» εάν «τα εδάφη τους, οι εναέριοι χώροι τους ή τα χωρικά ύδατά τους χρησιμοποιηθούν» για πλήγματα εναντίον της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ένας αξιωματικός των Ναυτικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση προς το Ιράν, με το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να βρίσκεται στη ζώνη της Μέσης Ανατολής, η Τεχεράνη εμφανίζεται ως ικανή να βλάψει όσα κράτη βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

«Αυτό το μήνυμα εστάλη» στις χώρες της περιοχής, πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, απειλώντας, σε περίπτωση επίθεσης, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σημαντικό σημείο διάπλου για τις ενεργειακές μεταφορές.

Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να ξέρουν πως «καθώς η ασφάλεια της σίτισής τους, της ενέργειάς τους και του εμπορίου τους διασφαλίζεται από αυτό το πέρασμα (…) εμείς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την ασφάλεια σε ανασφάλεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ