Έχασα τον σύζυγό μου και μετά από 10 χρόνια γέννησα την κόρη μας, στα 49 μου - iefimerida.gr

Η 49χρονη Laura Orrico, ηθοποιός και επικεφαλής εταιρείας δημόσιων σχέσεων στο Σικάγο, έζησε μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή της.

Στις 9 Ιουνίου 2025 έμαθε πως η εξωσωματική γονιμοποίηση είχε πετύχει και ότι ήταν έγκυος. Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της επρόκειτο να γίνει μητέρα.

Η πρώτη της σκέψη ήταν να μοιραστεί τα νέα με τη μητέρα της. Κρατώντας ένα μπαλόνι μέσα σε μια σακούλα, την προέτρεψε να το βγάλει μόνη της. Όταν εκείνη διάβασε τη λέξη «Συγχαρητήρια», αρχικά μπερδεύτηκε. «Συγχαρητήρια, γιαγιά», της είπε η Laura. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η συγκίνηση ήταν ανείπωτη.

Ο έρωτας που εξελίχθηκε σε κοινή ζωή

Όπως διηγείται στο Business Insider, η Laura γνώρισε τον σύζυγό της, Ryan, το 1999. Ήταν και οι δύο 22 ετών και η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μια βαθιά σχέση. Παντρεύτηκαν το 2004, χτίζοντας μαζί μια ζωή γεμάτη όνειρα, καριέρα και κοινά ενδιαφέροντα.

Τα παιδιά δεν ήταν άμεση προτεραιότητα. Όπως πολλοί νέοι άνθρωποι, πίστευαν πως είχαν χρόνο. Μέχρι που το 2007, όλα άλλαξαν δραματικά: ο Ryan διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Παρά τις θεραπείες και τις προσπάθειες, η ασθένεια σημάδεψε την καθημερινότητά τους. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, πήραν μια κρίσιμη απόφαση: να διατηρήσουν το σπέρμα του, ώστε να κρατήσουν ζωντανή την πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί στο μέλλον.

Απώλεια, προσπάθειες και απογοητεύσεις

Τα επόμενα χρόνια ήταν γεμάτα μάχες, όχι μόνο για την υγεία του Ryan, αλλά και για την προσπάθεια να αποκτήσουν παιδί. Η Laura βίωσε επανειλημμένες αποβολές, παρά τις θεραπείες υπογονιμότητας.

Το 2015, ο Ryan έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών. Για τη Laura, το πένθος είχε ξεκινήσει πολύ πριν. «Είχα ήδη αρχίσει να τον χάνω», περιγράφει.

Μετά τον θάνατό του, προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της, με δουλειά, ταξίδια και ψυχολογική υποστήριξη. Παράλληλα, προσπάθησε να προχωρήσει και προσωπικά, όπως της είχε ζητήσει και ο ίδιος: να μην μείνει μόνη.

Η απόφαση που άλλαξε τα πάντα

Τα χρόνια περνούσαν, χωρίς να βρεθεί ο κατάλληλος σύντροφος για να δημιουργήσει οικογένεια. Έτσι, λίγο πριν κλείσει τα 48, πήρε μια απόφαση ζωής. Nα προχωρήσει μόνη της, χρησιμοποιώντας το γενετικό υλικό που είχαν διατηρήσει μαζί με τον Ryan.

Οι γιατροί της έδωσαν το «πράσινο φως» και εκείνη προχώρησε σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Η εγκυμοσύνη της εξελίχθηκε ομαλά και στις 5 Φεβρουαρίου 2026 έφερε στον κόσμο την κόρη της, Aviana.

Σήμερα, η Laura μεγαλώνει την κόρη της μαζί με τη μητέρα της, δημιουργώντας μια νέα οικογενειακή πραγματικότητα. Όπως λέει, βλέπει στον χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά της μικρής κομμάτια του Ryan, κάτι που της δίνει δύναμη και χαρά.