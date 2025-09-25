Έγκυες αντιδρούν στον ισχυρισμό Τραμπ για σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού –Viral τα βίντεο που παίρνουν χάπια - iefimerida.gr

Την αντίδρασή τους στον αμφιλεγόμενο ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η παρακεταμόλη προκαλεί αυτισμό στα παιδιά, εξέφρασαν έγκυες, βιντεοσκοπώντας τον εαυτό τους να παίρνει το φάρμακο.



Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η λήψη του φαρμάκου Tylenol στις ΗΠΑ, ευρέως γνωστό ως παρακεταμόλη, «δεν κάνει καλό» προσθέτοντας πως οι έγκυες πρέπει να «παλέψουν με κάθε τρόπο» για να το αποφύγουν, εκτός από περιπτώσεις υψηλού πυρετού.



Τον ισχυρισμό αυτό του Αμερικανού προέδρου έσπευσε να διαψεύσει ο ΠΟΥ αλλά και ο Ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων, τονίζοντας πως τα στοιχεία δεν δείχνουν σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού.



«Παίρνω παρακεταμόλη επειδή πιστεύω στην επιστήμη και όχι σε κάποιον χωρίς ιατρικό υπόβαθρο»

Αντιδράσεις όμως προκάλεσε η δήλωση αυτή και σε αρκετές εγκύους, με ορισμένες εξ αυτών να ανεβάζουν βίντεό τους όπου παίρνουν το φάρμακο.



«Εδώ είμαι λοιπόν, μια έγκυος γυναίκα, να παίρνω tylenol, επειδή πιστεύω στην επιστήμη και όχι σε κάποιον που δεν έχει ιατρικό υπόβαθρο» έγραψε μία έγκυος με το όνομα Γκρέις σε ένα βίντεο όπου παίρνει το χάπι και χορεύει. «Σταματήστε να πιστεύετε ό,τι βλέπετε και ακούτε» σημείωσε στη λεζάντα του βίντεο.



Μια άλλη μέλλουσα μητέρα με το όνομα Νάταλι, έγραψε στο TikTok: «Ετοιμάζομαι να πάρω Tylenol για τον πονοκέφαλό μου ενώ είμαι έγκυος, επειδή δεν παίρνω ιατρικές συμβουλές από έναν άνθρωπο που δεν έχει πτυχίο στην επιστήμη, την υγεία ή την ιατρική – και που είχε παρασιτική μόλυνση στον εγκέφαλο. Ναι, θα εμπιστευτώ τους γιατρούς μου που έχουν πτυχίο».



«Ο αυτισμός είναι γενετικός» απαντά μία άλλη έγκυος

Η τάση αυτή εξαπλώθηκε και πέρα από την Αμερική. Η 36χρονη Έιμι, έγκυος στο δεύτερο παιδί της και κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο όπου υποδυόταν ότι χτυπά τον σύζυγό της στο πρόσωπο ενώ εκείνος προσπαθεί να τη σταματήσει από το να πάρει παρακεταμόλη. «Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οδηγίες του NHS εξακολουθούν να είναι πως το Tylenol/παρακεταμόλη είναι η ασφαλέστερη μορφή παυσίπονου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».



Μιλώντας για την κυβέρνηση Τραμπ, πρόσθεσε: «Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι και τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Ο γιατρός που έκανε αυτούς τους ισχυρισμούς έχασε την άδειά του και οι θέσεις του καταρρίφθηκαν. Ο αυτισμός είναι γενετικός, δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία».