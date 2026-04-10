Περσικός Κόλπος: 800 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Σοβαρή κρίση πλήττει τον Περσικό Κόλπο, καθώς εκατοντάδες τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Ο Περσικός Κόλπος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς ναυτιλιακής κρίσης, με περίπου 800 δεξαμενόπλοια να παραμένουν εγκλωβισμένα λόγω αυστηρών περιορισμών και εντατικών ελέγχων. Μέσα στα τελευταία δύο 24ωρα, μόλις 15 πλοία κατάφεραν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη σταθερότητα των διεθνών αγορών πετρελαίου. Παρά τις προσπάθειες των αρχών για αποκατάσταση της κανονικότητας, η ένταση παραμένει, με εμφανείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Κρίσιμη η γεωπολιτική ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ έχει μετατραπεί σε κομβικό σημείο της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, από τότε που η Τεχεράνη προχώρησε ουσιαστικά στον περιορισμό της διέλευσης από έναν από τους σημαντικότερους ναυτιλιακούς θαλάσσιους δρόμους παγκοσμίως. Η διετής εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που συμφωνήθηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει ρήτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης, ωστόσο η εφαρμογή της παραμένει αβέβαιη.

Ελάχιστες διελεύσεις και αυξημένες απειλές

Παρά τη συμφωνία, πλοία στην περιοχή έχουν λάβει προειδοποιήσεις ότι ενδέχεται να στοχοποιηθούν εάν επιχειρήσουν να περάσουν χωρίς άδεια. Μέχρι τις 17:00 η ώρα της 10ης Απριλίου, μόλις 19 πλοία είχαν καταγραφεί να διασχίζουν το στενό μετά την κατάπαυση του πυρός, εκ των οποίων τέσσερα ήταν δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή χημικά προϊόντα. Με τα 14 να έχουν διέλθει μεταξύ 8-9 Απριλίου.

Στενά του Ορμούζ, 10 Απριλίου στις 12:00μμ / Φωτογραφία: Screenshot / MarineTraffic

Τα στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση του BBC Verify, και βασίζονται σε δεδομένα παρακολούθησης της MarineTraffic, ενώ εκτιμάται ότι ορισμένα πλοία διέσχισαν την περιοχή χωρίς να μεταδώσουν το στίγμα τους.

Σοκ στις αγορές - αβεβαιότητα στη ναυτιλία

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, κατά μέσο όρο 138 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ. Η δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας τις τελευταίες εβδομάδες έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, αποσταθεροποιώντας τις τιμές της ενέργειας και αποκαλύπτοντας την εξάρτηση των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού από τη στρατηγική αυτή πλωτή οδό που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Όπως επισημαίνουν ναυτιλιακοί αναλυτές, οι πλοιοκτήτες παραμένουν επιφυλακτικοί μέχρι να αποσαφηνιστούν οι όροι ασφαλούς διέλευσης.

«Οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες θα ήθελαν σαφείς διαβεβαιώσεις για το τι απαιτείται για τη διαμετακόμιση, και αυτές οι λεπτομέρειες δεν είναι διαθέσιμες», δήλωσε στο BBC, ο Λαρς Γένσεν της Vespucci Maritime.