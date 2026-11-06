Εγγονή μαθαίνει στον 102χρονο παππού και την 89χρονη γιαγιά πώς να παραγγέλνουν delivery διαδικτυακά - iefimerida.gr

Η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και, ενώ οι νεότερες γενιές προσαρμόζονται σχεδόν αμέσως σε κάθε νέα εφαρμογή ή συσκευή, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τους λείπει η διάθεση να μάθουν. Με λίγη υπομονή, σωστή καθοδήγηση και αρκετό χιούμορ, ακόμη και η πιο άγνωστη τεχνολογία μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους.

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Αυτό ακριβώς απέδειξαν ο 102χρονος Τζορτζ και η 89χρονη σύζυγός του, Άνι, όταν αποφάσισαν να μάθουν πώς να παραγγέλνουν φαγητό online. Στο πλευρό τους βρέθηκε η εγγονή τους, Φραντσέσκα Ριέτι, η οποία ανέλαβε να τους μυήσει στον κόσμο των διαδικτυακών παραγγελιών, καταγράφοντας παράλληλα τις προσπάθειές τους σε μια σειρά από βίντεο που συγκίνησαν και διασκέδασαν εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου.

«Νομίζω ότι ο κόσμος ταυτίζεται μαζί τους επειδή είναι δύο πραγματικά θετικοί και περίεργοι άνθρωποι, που εξακολουθούν να ενθουσιάζονται με το να μαθαίνουν καινούργια πράγματα», δήλωσε η Ριέτι στο Upworthy.

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Το πρώτο μάθημα και οι σημειώσεις της γιαγιάς

Όλα ξεκίνησαν όταν η Φραντσέσκα αποφάσισε να οργανώσει ένα μικρό μάθημα για τους παππούδες της, ώστε να τους δείξει βήμα προς βήμα πώς λειτουργεί η δημοφιλής υπηρεσία παράδοσης φαγητού.

«Καλώς ήρθατε στο Uber Eats 101», ακούγεται να λέει στην αρχή του πρώτου βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Οι τρεις τους κάθισαν μπροστά σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, με την εγγονή στη μέση και τους δύο ηλικιωμένους δίπλα της, έτοιμους να ανακαλύψουν έναν εντελώς καινούργιο κόσμο.

Όπως εξήγησε η ίδια, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει υπολογιστή επειδή τα κινητά τηλέφωνα των παππούδων της ήταν πολύ παλιά για να υποστηρίξουν την εφαρμογή.

«Έπρεπε να τους κάνω το μάθημα στον υπολογιστή, γιατί τα iPhone τους είναι τόσο παλιά που δεν μπορούσα καν να κατεβάσω την εφαρμογή. Αυτό έκανε την όλη διαδικασία ακόμη πιο αστεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Από την πρώτη στιγμή, η γιαγιά Άνι αντιμετώπισε το μάθημα με απόλυτη σοβαρότητα. Κρατώντας ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, κατέγραφε προσεκτικά τις οδηγίες της εγγονής της, ενώ δεν δίσταζε να κάνει ερωτήσεις κάθε φορά που κάτι δεν της ήταν ξεκάθαρο.

Η Φραντσέσκα τούς έδειξε πώς να ανοίγουν το πρόγραμμα περιήγησης, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της εφαρμογής online delivery και να αναζητούν εστιατόρια. Μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα αστεία στιγμή, η ίδια άγγιξε την οθόνη του υπολογιστή χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν αφής, κάτι που η γιαγιά της είχε ήδη αντιληφθεί.

Δείτε το βίντεο εδώ

Στη συνέχεια, οι δύο ηλικιωμένοι ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε αμέτρητες γευστικές επιλογές, από πίτσα και σούσι μέχρι τις αγαπημένες τους μπριζόλες.

Το ενδιαφέρον τους στράφηκε στο Morton's Steakhouse, ενώ η εγγονή τους εξήγησε πώς μπορούν να βλέπουν τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, να προσθέτουν προϊόντα στο καλάθι και να ολοκληρώνουν μια παραγγελία.

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Ο παππούς Τζορτζ, από την πλευρά του, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φιλοδώρημα που θα έπρεπε να αφήσουν στον διανομέα, ζητώντας διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού του.

Η πρώτη απόπειρα και το χιούμορ της γιαγιάς Άνι

Στο δεύτερο βίντεο, η Άνι αποφάσισε να δοκιμάσει μόνη της όσα είχε μάθει, αναζητώντας ένα εστιατόριο από το οποίο ήθελε να παραγγείλει μπριζόλα.

Υπήρχε, ωστόσο, ένα μικρό πρόβλημα: ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της μπορούσαν να θυμηθούν το όνομα του συγκεκριμένου καταστήματος.

Η προσπάθειά τους να το ανακαλέσουν εξελίχθηκε σε έναν απολαυστικό διάλογο, με τη γιαγιά να επιστρατεύει το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

«Το μυαλό μου είναι σαν κόσκινο. Αυτό το μαγαζί υπάρχει εδώ και χίλια χρόνια. Δέχονται μόνο μετρητά. Μπορεί να μην έχουν καν Uber Eats», σχολίασε, προκαλώντας γέλια.

Οι αυθόρμητες αντιδράσεις του ζευγαριού, η επιμονή τους να μάθουν και η τρυφερή σχέση με την εγγονή τους ήταν αρκετά για να κερδίσουν την αγάπη του διαδικτύου.

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Τα βίντεο έγιναν γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και πλήθος θετικών σχολίων.

Η Φραντσέσκα αποφάσισε τότε να τηλεφωνήσει στη γιαγιά της για να της ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα.

«Ξύπνησα και πήρα τηλέφωνο τη γιαγιά μου για να της πω ότι το βίντεο στο οποίο της μαθαίνω να χρησιμοποιεί uber eats έγινε viral και ότι εκατομμύρια άνθρωποι το λατρεύουν», έγραψε στη λεζάντα ενός ακόμη βίντεο.

Η αντίδραση της Άνι ήταν εξίσου απολαυστική. Αντί να αρκεστεί στον ενθουσιασμό της στιγμής, πήρε ξανά το σημειωματάριό της και άρχισε να καταγράφει τα στατιστικά που της ανέφερε η εγγονή της, ώστε να μπορέσει να ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια τον Τζορτζ όταν εκείνος ξυπνούσε.

Παράλληλα, οι τρεις τους κανόνισαν να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να κάνουν επιτέλους την πρώτη τους πραγματική παραγγελία και να απολαύσουν μαζί το δείπνο τους.

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Ο 102χρονος Τζορτζ αναλαμβάνει την πρώτη παραγγελία

Η μεγάλη στιγμή δεν άργησε να έρθει. Στο επόμενο βίντεο, η Φραντσέσκα επισκέφθηκε ξανά τους παππούδες της και αυτή τη φορά άφησε τον 102χρονο Τζορτζ να αναλάβει τον χειρισμό του υπολογιστή.

Το μενού περιλάμβανε μπριζόλες, ορεκτικά και επιδόρπιο, ενώ η Άνι παρακολουθούσε με ενθουσιασμό τον σύζυγό της να εφαρμόζει όσα είχαν μάθει.

«Αφήνω τον Τζορτζ να το κάνει!», αναφώνησε, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της στις νέες τεχνολογικές του δεξιότητες.

Ο Τζορτζ επέλεξε προσεκτικά τα πιάτα, έλεγξε το καλάθι αγορών και διάβασε δυνατά ολόκληρη την παραγγελία πριν προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της.

Δεν παρέλειψε, φυσικά, να ασχοληθεί και με το ζήτημα του φιλοδωρήματος. Αφού το συζήτησε με τη σύζυγό του, αποφάσισε ότι το 10% ήταν ένα δίκαιο ποσό για τον διανομέα, ενώ η Άνι σχολίασε ότι σε ένα εστιατόριο θα άφηναν 20%.

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Όταν η παραγγελία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η χαρά της γιαγιάς ήταν απερίγραπτη.

«Αυτό είναι φανταστικό! Λατρεύω το Uber Eats! Μπράβο, Τζορτζ!», αναφώνησε ενθουσιασμένη.

Η Φραντσέσκα δημοσίευσε το βίντεο με μια λεζάντα που περιέγραφε ιδανικά τους παππούδες της: «Μαθαίνουν γρήγορα και παραμένουν ψύχραιμοι».

Δείτε το βίντεο εδώ

Μια ιστορία που μπορεί να βοηθήσει περισσότερους ηλικιωμένους

Η απήχηση των βίντεο ξεπέρασε κάθε προσδοκία και η ιστορία του Τζορτζ και της Άνι φαίνεται πως μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Όπως αποκάλυψε η Φραντσέσκα στο Upworthy, έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με την Uber, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με την υπηρεσία.

«Συζητώ με την Uber το ενδεχόμενο να μεταφέρουμε αυτή την ιδέα σε περισσότερους ηλικιωμένους, ίσως μέσα από κάποιο μάθημα ή μια συνάντηση όπου θα μπορούν να μάθουν και στη συνέχεια να απολαύσουν ένα γεύμα», εξήγησε.

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Η ίδια πιστεύει ότι πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά από τέτοιες τεχνολογίες, αρκεί να υπάρχει κάποιος πρόθυμος να αφιερώσει λίγο χρόνο για να τους καθοδηγήσει με υπομονή και κατανόηση.

Η ιστορία του 102χρονου Τζορτζ και της 89χρονης Άνι δεν αφορά, τελικά, μόνο μια παραγγελία φαγητού. Είναι μια υπενθύμιση ότι η περιέργεια, η διάθεση για μάθηση και ο ενθουσιασμός για νέες εμπειρίες δεν έχουν ηλικία.

Και μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται για να γεφυρωθεί το χάσμα των γενεών είναι ένας υπολογιστής, ένα σημειωματάριο, λίγη υπομονή και μια εγγονή που είναι πρόθυμη να δείξει στους παππούδες της κάτι καινούργιο.