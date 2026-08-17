 Το μεγαλύτερο λάθος του αιώνα -Έφτιαξαν αυτοκινητόδρομο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 12 χρόνια - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο λάθος του αιώνα -Έφτιαξαν αυτοκινητόδρομο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 12 χρόνια

Δρόμος Γερμανία
Στη Γερμανία έφτιαξαν έναν δρόμο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 12 χρόνια
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Με μήκος σχεδόν 18 χιλιόμετρα, ο συγκεκριμένος δρόμος δεν δόθηκε ποτέ στην κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε το 2014 και διέθετε όλες τις απαραίτητες υποδομές.

Η Γερμανία διαθέτει ένα από τα πιο διάσημα και εκτεταμένα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων στον κόσμο, ωστόσο ακόμη και στη χώρα της Autobahn υπάρχουν έργα που εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά από ό,τι προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.﻿

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