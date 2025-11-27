Εφτασε στην Τουρκία ο Πάπας Λέων: Το απόγευμα η συνάντηση με Ερντογάν -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Ο Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο.
Την άφιξη γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επέβαινε στο παπικό αεροπλάνο.
Δείτε φωτογραφίες από την αφιξη του πάπα
Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο