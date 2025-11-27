 Εφτασε στην Τουρκία ο Πάπας Λέων: Το απόγευμα η συνάντηση με Ερντογάν -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Εφτασε στην Τουρκία ο Πάπας Λέων: Το απόγευμα η συνάντηση με Ερντογάν -Δείτε φωτογραφίες

Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στην Τουρκία
Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στην Τουρκία / apimages
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο.

Την άφιξη γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επέβαινε στο παπικό αεροπλάνο.

Δείτε φωτογραφίες από την αφιξη του πάπα

Στιγμιότυπο από το αεροπλάνο
Στιγμιότυπο από το αεροπλάνο
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στην Τουρκία
Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στην Τουρκία
Ο πάπας έφθασε στην Τουρκία για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό
Ο πάπας έφθασε στην Τουρκία για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό
Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στην Τουρκία για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό
Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στην Τουρκία για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό
Yποδοχη στο αεροδρόμιο
Yποδοχη στο αεροδρόμιο
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στην Τουρκία ο Πάπας
Στην Τουρκία ο Πάπας

Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ