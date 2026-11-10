Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο ξενοδοχείο Ritz και στη Villa Windsor για δίκτυο εμπορίας γυναικών με εμπλοκή του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ - iefimerida.gr

Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές έρευνες σε δύο εμβληματικά ακίνητα στο Παρίσι που συνδέονται με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, το ξενοδοχείο Ritz και τη Villa Windsor.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι γαλλικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο ξενοδοχείο Ritz, τη Villa Windsor και στο Σεν Τροπέ, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα εμπορίας γυναικών. Οι έρευνες στοχεύουν στον εντοπισμό συνεργών του εκλιπόντος Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και του αδελφού του.

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ο οποίος απεβίωσε το 2023, δεν διώχθηκε ποτέ ποινικά, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες εναντίον του. Οι ιδιοκτησίες του, όπως το Ritz και η Villa Windsor, έχουν συνδεθεί με καταγγελίες για επιθέσεις και κακοποίηση.

Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 έρευνα για εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία και βιασμούς. Η έρευνα εστιάζει στη δράση του φερόμενου κυκλώματος στο ξενοδοχείο Ritz και σε περιοχές της Γαλλικής Ριβιέρας.

Τουλάχιστον πέντε γυναίκες έχουν ήδη καταθέσει στην ειδική γαλλική υπηρεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η γαλλική έρευνα διεξάγεται παράλληλα με τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στη Βρετανία.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο της διερεύνησης ενός φερόμενου διεθνούς δικτύου εμπορίας γυναικών, από το οποίο φέρεται να επωφελούνταν ο εκλιπών δισεκατομμυριούχος. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), την είδηση γνωστοποίησε σήμερα, Τρίτη, η εισαγγελία του Παρισιού.

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Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου και περιλάμβαναν έρευνες και επιτόπιες διαπιστώσεις στις συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Φωτογραφία: AP

Αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν και σε μία από τις πρώην ιδιοκτησίες του Αλ Φαγέντ, το Castel Sainte-Thérèse, στο Σεν Τροπέ, στη Γαλλική Ριβιέρα.

Οι επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό βήμα στην έρευνα που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών συνεργών του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και του αδελφού του, Σαλάχ.

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Όπως διευκρίνισε η εισαγγελία του Παρισιού, πραγματοποιήθηκαν επίσης κρατήσεις υπόπτων για εξέταση, ενώ συνεχίζεται η ανάλυση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών μέσων.

Η έρευνα για το φερόμενο δίκτυο εμπορίας γυναικών

Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ πέθανε το 2023, σε ηλικία 94 ετών, χωρίς να έχει ασκηθεί ποτέ ποινική δίωξη σε βάρος του κατά τη διάρκεια της ζωής του, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του.

Είχε στην ιδιοκτησία του το πολυτελές πολυκατάστημα Harrods και την ποδοσφαιρική ομάδα Fulham στο Λονδίνο, καθώς και το ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι. Παράλληλα, διέμενε στη Villa Windsor, την ιστορική έπαυλη στο δάσος της Βουλώνης, στο δυτικό Παρίσι, την οποία η οικογένεια Αλ Φαγέντ είχε επιλέξει ως αγαπημένο τόπο διαμονής της κατά τις επισκέψεις της στη γαλλική πρωτεύουσα.

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Και οι δύο τοποθεσίες έχουν αναφερθεί από γυναίκες που καταγγέλλουν ότι υπήρξαν θύματα επιθέσεων και κακοποίησης από τον Αλ Φαγέντ.

Το καλοκαίρι του 2025, η εισαγγελία του Παρισιού ήταν η πρώτη που ξεκίνησε έρευνα για εμπορία ανθρώπων στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας, μαστροπεία και βιασμούς, με στόχο να διαλευκανθεί η δράση του φερόμενου δικτύου και να εντοπιστούν πιθανοί συνεργοί.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το δίκτυο φέρεται να είχε δράση και στη Γαλλία, με επίκεντρο το ξενοδοχείο Ritz και περιοχές της Γαλλικής Ριβιέρας.

Τουλάχιστον πέντε γυναίκες έχουν καταθέσει στις γαλλικές αρχές

Τουλάχιστον πέντε γυναίκες που έχουν υποβάλει καταγγελίες έχουν ήδη καταθέσει στην ειδική γαλλική υπηρεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων OCRTEH.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης διευκρίνισαν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι οι πρόσφατες έρευνες και οι κρατήσεις υπόπτων για εξέταση πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικαστικής διερεύνησης.

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Η γαλλική έρευνα διεξάγεται παράλληλα με τις δικαστικές διαδικασίες στη Βρετανία, οι οποίες σχετίζονται με το ευρύ σκάνδαλο των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που συνδέονται με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.