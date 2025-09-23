 «Έχει δίκιο ο Τραμπ» -Η Φον ντερ Λάιεν θέλει να σταματήσει η ΕΕ να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του 2025 - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

«Έχει δίκιο ο Τραμπ» -Η Φον ντερ Λάιεν θέλει να σταματήσει η ΕΕ να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του 2025

Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν /Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα, μετά την ομιλία του Τραμπ, ότι επιθυμεί η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους.

«Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Το αναλαμβάνουμε», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Στην ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος τα έβαλε με την Ευρώπη για το γεγονός ότι εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. «Είναι ντροπιαστικό. Να σταματήσουν άμεσα οι αγορές ενέργειας από τη Ρωσία. Δεν επιτρέπεται, ακόμη και χώρες του ΝΑΤΟ να μην έχουν διακόψει τη ρωσική ενέργεια και τα προϊόντα της. Το έμαθα πριν από δύο εβδομάδες και δεν μου άρεσε καθόλου. Σκεφτείτε το: χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους», είπε σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για «να επιβάλουν σκληρούς δασμούς».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ντόναλντ Τραμπ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ΡΩΣΙΑ πετρέλαιο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ