«Έχει δίκιο ο Τραμπ» -Η Φον ντερ Λάιεν θέλει να σταματήσει η ΕΕ να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του 2025 - iefimerida.gr

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα, μετά την ομιλία του Τραμπ, ότι επιθυμεί η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους.

«Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Το αναλαμβάνουμε», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Στην ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος τα έβαλε με την Ευρώπη για το γεγονός ότι εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. «Είναι ντροπιαστικό. Να σταματήσουν άμεσα οι αγορές ενέργειας από τη Ρωσία. Δεν επιτρέπεται, ακόμη και χώρες του ΝΑΤΟ να μην έχουν διακόψει τη ρωσική ενέργεια και τα προϊόντα της. Το έμαθα πριν από δύο εβδομάδες και δεν μου άρεσε καθόλου. Σκεφτείτε το: χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους», είπε σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για «να επιβάλουν σκληρούς δασμούς».