Ιστορικό βήμα για το Μαυροβούνιο: Η ΕΕ ξεκινά διαδικασία για τη συνθήκη ένταξης - iefimerida.gr

Η ΕΕ προχωρά στο επόμενο στάδιο για την ένταξη του Μαυροβουνίου﻿ με τη δημιουργία ομάδας για τη Συνθήκη Προσχώρησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σήμερα σε ένα σημαντικό βήμα προς την ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου, εγκρίνοντας τη σύσταση Ειδικής Εργασιακής Ομάδας για την κατάρτιση της νέας Συνθήκης Προσχώρησης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαιρέτισε την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας τη σημασία της απόφασης για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας των Δυτικών Βαλκανίων.

Η ΕΕ επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης

«Συγχαρητήρια στο Μαυροβούνιο, σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς την ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση για τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη της νέας Συνθήκης Προσχώρησης αποτελεί βασικό ορόσημο. Για πρώτη φορά από το 2013, η ΕΕ ξεκινάει το ρολόι για την επόμενη διεύρυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κόστα.

Η απόφαση της ΕΕ θεωρείται ένδειξη επιτάχυνσης της διαδικασίας ένταξης, καθώς δημιουργεί τον θεσμικό μηχανισμό για την επεξεργασία της τελικής συνθήκης.

Πολιτική στήριξη και ευρωπαϊκή προοπτική

Η σύσταση της ειδικής ομάδας ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα ότι η πλήρης ένταξη του Μαυροβουνίου παραμένει ρεαλιστικός στόχος στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα, η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογράμμισε ότι το ζήτημα αποτελεί προτεραιότητα και δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «παραμένουμε δεσμευμένοι να το υποστηρίξουμε», επιβεβαιώνοντας τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου.