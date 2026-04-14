ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου, ανησυχία για τα καύσιμα των αεροσκαφών το επόμενο διάστημα - iefimerida.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι οι προμήθειες πετρελαίου παραμένουν επαρκείς, προειδοποιώντας όμως για πιθανούς κινδύνους στα καύσιμα αεροσκαφών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέψευσε τα σενάρια περί άμεσης έλλειψης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανησυχία της επικεντρώνεται στην επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών το επόμενο διάστημα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για δημοσιεύματα και επιστολές φορέων του αεροπορικού κλάδου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άνα-Κάιζα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις έλλειψης καυσίμων στην ΕΕ, χωρίς όμως να αποκλείονται πιθανά προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον.

Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου

Όπως ανέφερε, η Ομάδα Συντονισμού για την Ενέργεια της ΕΕ, που συνεδρίασε πρόσφατα, επιβεβαίωσε ότι οι προμήθειες αργού πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παραμένουν σταθερές και δεν υπάρχει ανάγκη αποδέσμευσης πρόσθετων στρατηγικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επάρκεια στην αγορά πετρελαίου διασφαλίζεται, γεγονός που συμβάλλει στη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανησυχία για τα καύσιμα αεροσκαφών

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η κύρια ανησυχία εστιάζεται στα καύσιμα αεροσκαφών, επισημαίνοντας πως τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό βασίζεται σε εισαγωγές.

Ανησυχία τςη ΕΕ για τα καύσιμα των αεροσκαφών / Φωτογραφία: AP

Η εξάρτηση αυτή από εξωτερικές αγορές ενδέχεται να δημιουργήσει προκλήσεις, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας ή διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στενή παρακολούθηση και συντονισμός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία, συγκαλώντας εβδομαδιαίες συνεδριάσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στόχος είναι η πλήρης εικόνα και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματα, τη δυναμικότητα διύλισης και τις εναλλακτικές οδούς εισαγωγής.

Τιμές βενζίνης στο Βέλγιο / Φωτογραφία: AP

Τέλος, αναφορικά με το επικείμενο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, η εκπρόσωπος περιορίστηκε να δηλώσει ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις όταν ολοκληρωθεί η σχετική πρόταση.