Ουρές και λιποθυμίες στο αεροδρόμιο του Μιλάνου -Αεροπορική εταιρεία άφησε εκτός πτήσης επιβάτες - iefimerida.gr

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αεροδρόμιο του Μιλάνου, με επιβάτες να περιμένουν στον έλεγχο διαβατηρίων για ώρες, λόγω του νέου Σύστηματος Εισόδου/Εξόδου (EES).



Οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ελέγχου των υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν προς και από τη Ζώνη Σένγκεν, ανάμεσά τους και οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτούν την λήψη βιομετρικών δεδομένων από τους ταξιδιώτες – όπως δακτυλικά αποτυπώματα και λήψη φωτογραφίας του προσώπου του επιβάτη – καθώς και στοιχεία εισόδου και εξόδου από τη Ζώνη Σένγκεν.

Η Easyjet άφησε επιβάτες εκτός πτήσης στο Μιλάνο, επειδή δεν πρόλαβαν τον έλεγχο

Ώρες απίστευτης έντασης και ταλαιπωρίας έζησαν στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου περίπου 100 πελάτες της Easyjet, οι οποίοι «εγκαταλείφθηκαν» στο έδαφος από την εταιρία τους, ενώ περίμεναν να επιβιβαστούν σε πτήση προς το Μάντσεστερ, επειδή δεν πρόλαβαν να περάσουν τον έλεγχο διαβατηρίων.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «εκτός ελέγχου μας» και ότι προβλήματα με το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ προκάλεσαν τις καθυστερήσεις, τις οποίες πρόσθεσε ότι ήταν «απαράδεκτες».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Easyjet καθυστέρησε την πτήση κατά 52 λεπτά για να δώσει στους επιβάτες επιπλέον χρόνο, αλλά καθώς το πλήρωμα έφτασε στο όριο των ωρών πτήσης που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις ασφαλείας, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αναχωρήσει για το Μάντσεστερ, αφήνοντας πίσω του τους εγκλωβισμένους στον έλεγχο Βρετανούς.

Πολλοί από τους επιβάτες που έμειναν πίσω κατήγγειλαν ότι η εταιρία δεν τους αποζημίωσε ή δεν φρόντισε έστω να τους βρει ξενοδοχείο για διανυκτέρευση ή άλλο εισιτήριο επιστροφής, λέγοντας ότι έπρεπε να τα πληρώσουν όλα μόνοι τους.

Από την πλευρά της, η EasyJet δήλωσε ότι ενημέρωσε τους πελάτες για το νέο σύστημα και τους συμβούλεψε να ελέγχουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να πηγαίνουν αρκετά νωρίτερα στα αεροδρόμια, να είναι έτοιμοι για βιομετρικούς ελέγχους και να λαμβάνουν υπόψη τον επιπλέον χρόνο κατά τον προγραμματισμό του επόμενου ταξιδιού.