«Έβρεξε» δολάρια στο Καζακστάν: Έκπληκτοι κάτοικοι της Αστάνα είδαν τον ουρανό να γεμίζει χαρτονομίσματα -Έτρεχαν να τα πιάσουν

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι συγκροτήματος κατοικιών στην Αστάνα του Καζακστάν.

Βαλίτσες και δεσμίδες χαρτονομισμάτων που έμοιαζαν με χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων βρέθηκαν πεταμένα κοντά σε πολυκατοικία, προκαλώντας έκπληξη και κινητοποιώντας αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το σημείο έγιναν αμέσως viral, ενώ οι εικόνες με τα χρήματα στο έδαφος πυροδότησαν πλήθος σχολίων και χιουμοριστικών αντιδράσεων. Οι κάτοικοι της πόλης, που περίμεναν το πρώτο χιόνι, βρέθηκαν ξαφνικά να συζητούν για μια απρόσμενη… βροχή δολαρίων!

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Βρέθηκαν βαλίτσες με δολάρια έξω από πολυκατοικία

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 6:30 το πρωί και έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εξακριβωθεί ούτε η γνησιότητα των χαρτονομισμάτων ούτε η προέλευσή τους.

Κάποιοι υποστήριξαν πως στη συγκεκριμένη χώρα ακόμη και οι πιο απρόσμενες ευχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Άλλοι αποκάλυψαν ότι περνούν καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά εκείνο το πρωί επέλεξαν διαφορετική διαδρομή.

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Πάντως, πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο έσπευσαν να μαζέψουν χαρτονομίσματα αδιαφορώντας για το κατά πόσο ήταν γνήσια ή... νόμιμα.

Πόσα εκατομμύρια χωράνε σε μία βαλίτσα; Οι υπολογισμοί που έγιναν viral

Πέρα από τα αστεία, αρκετοί χρήστες προσπάθησαν να υπολογίσουν πόσα χρήματα θα μπορούσαν να κρύβονται μέσα στις βαλίτσες.

Για τον σκοπό αυτό επιστράτευσαν ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υπολόγισε ότι μια βαλίτσα χωρητικότητας 65 λίτρων θα μπορούσε, θεωρητικά, να χωρέσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, εφόσον αυτά τοποθετούνταν με τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα. Το βάρος τους θα έφτανε περίπου τα 50 κιλά.

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Ένας άλλος χρήστης επιχείρησε να υπολογίσει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν ένας μέσος πολίτης του Καζακστάν για να συγκεντρώσει ένα τέτοιο ποσό. Ως παράδειγμα χρησιμοποίησε έναν σχετικά υψηλό μηνιαίο μισθό, ύψους 1,3 εκατομμυρίων τένγκε, και υπέθεσε ότι η βαλίτσα περιείχε 8 εκατομμύρια δολάρια.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ακόμη και με αυτόν τον μισθό, θα χρειάζονταν 228 χρόνια για να συγκεντρωθεί το συγκεκριμένο ποσό.