Εβραίος ο νεκρός πολίτης στο Μόντρεαλ μετά τους πυροβολισμούς -Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε μέχρι να εξουδετερωθεί ο δράστης - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τους πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, που είχαν ως συνέπεια να σκοτωθούν δύο άτομα και ο ύποπτος.
Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η επιχείρηση άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας), στη συνοικία Côte-des-Neiges, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.
«Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά» δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.
Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.
Η εβραϊκή κοινότητα έδωσε το όνομα του νεκρού πολίτη
Το συμβουλευτικό κέντρο εβραϊκών και ισραηλινών σχέσεων (CIJA) έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».
Οι Times of Israel μετέδωσαν πως ο εβραίος Καναδός Μάικλ Μιζράχι έχει ταυτοποιηθεί ως ο πολίτης που σκοτώθηκε στην ένοπλη επίθεση στο Μόντρεαλ.
Μαρτυρίες πως ο στόχος δεν ήταν εβραίοι πολίτες
Η εβραϊκή οργάνωση ZAKA αναφέρει τον Μιζράχι ως το θύμα, αλλά παραμένει ασαφές αν πυροβολήθηκε από τον δράστη ή από αστυνομικούς, όπως υποστηρίζουν ορισμένες αναφορές.
Δεν είναι σαφές αν οι επιδιωκόμενοι στόχοι ήταν εβραίοι, αλλά ο ραβίνος Μότι Σέλιγκσον, εκπρόσωπος του κινήματος Chabad στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο Jewish Telegraphic Agency ότι, με βάση όσα έχει ακούσει από εκπροσώπους του Chabad στο Μόντρεαλ, η ένοπλη επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την εβραϊκή κοινότητα.
Πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας έχουν καταφύγει σε κτίρια στην οδό όπου έλαβε χώρα η επίθεση, ενώ δύο από αυτούς δήλωσαν στο JTA ότι, από ό,τι γνωρίζουν, η επίθεση δεν φαίνεται να είχε ως στόχο εβραίους.
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