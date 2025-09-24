 Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας -Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - iefimerida.gr
Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας -Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ουκρανική επίθεση με drone
Ουκρανική επίθεση με drone στην πόλη λιμάνι Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία / Φωτογραφία: x
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη λιμάνι Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό έξι, ανέφεραν οι τοπικές αρχές με αναρτήσεις στην εφαρμογή Telegram.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της πόλης ανακοίνωσε ότι στην πόλη Νοβοροσίσκ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα όπου έχει μεγάλους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ότι υπάρχει κίνδυνος από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη την περιοχή του Κρανσοντάρ.

Τα γραφεία της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) στην πόλη επλήγησαν από την επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο υπάλληλοι, ανακοίνωσε η κοινοπραξία.

Στο μεταξύ εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ανέφερε ότι ο τερματικός σταθμός της κοινοπραξίας στην τοποθεσία Yuzhnaya Ozereyevka, που βρίσκεται στον κόλπο της πόλης Νοβοροσίσκ, εξακολουθεί να λειτουργεί. Ο τερματικός φορτώνει το αργό πετρέλαιο Blend της Κοινοπραξίας που προορίζεται για εξαγωγές στις διεθνείς αγορές.


Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει σε σημαντικό βαθμό ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις που στηρίζουν την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και αποφέρουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό της.

Οι αρχές της περιοχής του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία , ανέφεραν ότι το λιμάνι Τουαπσέ στη Μαύρη Θάλασσα απειλείται από επιθέσεις ουκρανικών ναυτικών drones και έδωσαν εντολή στους κατοίκους και τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την παράκτια ζώνη.

ΑΠΕ ΜΠΕ

