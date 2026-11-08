Γιατροί γευμάτιζαν δίπλα στο σημείο των πυροβολισμών στην Κρακοβία και έτρεξαν να σώσουν ζωές -«Αν δεν είχε σταματήσει η αιμορραγία, θα είχε πεθάνει εκεί» - iefimerida.gr

Για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην πλατεία της Κρακοβίας, όταν 24χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε έξι ανθρώπους, μίλησε ένας από τους γιατρούς που έσπευσε να σώσει ζωές.



Ο καθηγητής Μίχαου Πεντζίβιατρ και ο Δρ Ματέους Βίρβντακ γευμάτιζαν με τις οικογένειές τους σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.



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Μόλις ένα λεπτό πριν ακουστούν οι πρώτοι πυροβολισμοί οι γιατροί είχαν φύγει από το εστιατόριο. Ο καθηγητής Πεντζίβιατρ, όπως αναφέρει το πολωνικό se, σκόπευε να περάσει και από ένα κοντινό φαρμακείο. Άφησε τα παιδιά έξω από το κτίριο και λίγο μετά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί.



Μέσα από το φαρμακείο παρακολουθούσε τους δρόμους. Όταν σταμάτησαν τα πυρά, άφησε τα παιδιά στο φαρμακείο και έσπευσε στο σημείο του μακελειού μαζί με τον δρ Ματέους Βιέρντακ.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι δεν ήταν καν πυροβολισμοί, αλλά ίσως κάποια πυροτεχνήματα. Όταν όμως είδα κάποιον να πυροβολεί έναν άνθρωπο και εκείνος να πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια να πέφτει και δεύτερο άτομο, ήταν εύκολο να καταλάβω τι συνέβαινε», περιέγραψε στο Radio Eska.

Οι χειρουργοί της Κρακοβίας έσωσαν τραυματισμένους αστυνομικούς



Όπως είπε γρήγορα στην πλατεία έσπευσαν περιπολικά και αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.



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Οι χειρουργοί βρήκαν στο σημείο τέσσερις τραυματίες που χρειάζονταν βοήθεια: δύο αστυνομικούς που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς, τον δράστη και έναν οδηγό αυτοκινήτου. «Όταν πρόκειται για τη διάσωση ζωών, δεν έχει σημασία ποιος είναι ποιος» είπε στο Fakt σύμφωνα με το BBC.

Ο δρ Ματέους Βιέρντακ προσπάθησε να ελέγξει την έντονη αιμορραγία ενός αστυνομικού ο οποίος ήταν σε σοβαρότερη κατάσταση. Σύμφωνα με τον καθηγητή Πεντζίβιατρ, η αιμορραγία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία εάν δεν υπήρχε άμεση επέμβαση.



«Αν ο γιατρός δεν είχε σταματήσει την αιμορραγία του συγκεκριμένου αστυνομικού και αν οι υπόλοιποι δεν είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, θα είχαν πεθάνει εκεί, στο σημείο», δήλωσε ο καθηγητής Πεντζίβιατρ.



Ο δεύτερος χειρουργός παρείχε βοήθεια στους υπόλοιπους τραυματίες. Παράλληλα, ο καθηγητής Πεντζίβιατρ τηλεφωνούσε στα νοσοκομεία της Κρακοβίας για να ενημερώσει το προσωπικό σχετικά με τους τραυματίες και την ανάγκη προετοιμασίας για την υποδοχή τους.

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Βασική του προτεραιότητα ήταν να μεταφερθεί ο αστυνομικός που βρισκόταν στην πιο σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο που διέθετε καρδιοχειρουργικό και θωρακοχειρουργικό τμήμα.



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν τελικά σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία. Όπως διευκρίνισε ο καθηγητής Πεντζίβιατρ, ο ίδιος δεν χειρούργησε κανέναν από τους τραυματίες, καθώς στα νοσοκομεία είχαν ήδη κινητοποιηθεί επιπλέον ομάδες γιατρών, αναισθησιολόγων και νοσηλευτών.



«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί, γιατί αυτοί είναι οι σιωπηλοί ήρωες για τους οποίους δεν μιλά κανείς», τόνισε μιλώντας στο Radio Eska.

Παρότι η απόφαση να τρέξουν στο σημείο των πυροβολισμών ήταν εντελώς αυθόρμητη, ο καθηγητής Μίχαου Πεντζίβιατρ τόνισε ότι ούτε για μια στιγμή δεν δίστασε σχετικά με το τι έπρεπε να κάνει. «Σκεφτήκαμε ότι, αν βρισκόμασταν εμείς σε εκείνον τον δρόμο, κάποιος άλλος θα έκανε ακριβώς το ίδιο για εμάς», είπε.

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Να σημειωθεί ότι οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν δεν βρίσκονται πλέον σε κώμα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι.