Δύο Ελληνοαμερικανίδες εκλέγονται με τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές - iefimerida.gr

Η Μάγκι Γκουντλάντερ και η Ντίνα Τάιτους διατηρούν τις έδρες τους στην Αμερικανική Βουλή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Δύο Ελληνοαμερικανίδες εκλέγονται με τους Δημοκρατικούς

Με ακόμα δύο νίκες εκπροσώπων της ομογένειας συμπληρώνεται το παζλ τις επανεκλογής όλων των υποψηφίων της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Μάγκι Γκουντλάντερ, σύζυγος του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, πέτυχε την επανεκλογή της στη Βουλή στην περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ.

Η 39χρονη πολιτικός, με καταγωγή από το χωριό Αβδέλλα Γρεβενών, κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές το 2024 με το Δημοκρατικό Κόμμα και έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για τη σύσφιγξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στις χθεσινές εκλογές πέτυχε σημαντική νίκη, συγκεντρώνοντας το 59,39% των ψήφων, έναντι 38,30% της αντιπάλου της του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Λίλι Ουίλιαμς.

Στη Βουλή θα παραμείνει και η δυναμική βουλευτής της Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, που έχει δώσει σημαντικές μάχες για την προώθηση των ελληνικών θεμάτων.

Η Ελληνοαμερικανίδα πολιτικός και πανεπιστημιακός εκλέγεται βουλευτής με τους Δημοκρατικούς από το 2009 και κατάφερε να διατηρήσει την έδρα της με συντριπτικό ποσοστό έναντι της υποψήφιας των Ρεπουμπλικανών Κάρι Μπακ.