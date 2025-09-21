Δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανική επίθεση σε ρωσική περιφέρεια - iefimerida.gr

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, δήλωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν οβίδα έπληξε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Σεμπέκινο και ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ρακίτνοε, δήλωσε οΒιατσεσλάβ Γκλάντκοφ Γκλάντκοφ.

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε διάφορες επιθέσεις, πρόσθεσε.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Βρετανία είναι ένας από τους ηγέτες του στρατοπέδου που θέλει να συνεχισθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι απόπειρες από δυτικές δυνάμεις να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας δεν θα έχουν αποτέλεσμα και δεν βοηθούν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ