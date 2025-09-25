Drones σε αεροδρόμια της Δανίας: «Επαγγελματική η επίθεση -Δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή της Ρωσίας» - iefimerida.gr

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η Δανία μετά τη νέα επίθεση με drones άγνωστης προέλευσης που δέχτηκαν ταυτόχρονα πέντε αεροδρόμια της χώρας.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, drones πέταξαν πάνω όχι από ένα - όπως την περασμένη Δευτέρα στην Κοπεγχάγη - αλλά από πέντε αεροδρόμια, δύο εκ των οποίων με μεγάλη κίνηση. Οι πτήσεις διακόπηκαν για λίγες ώρες και η κανονικότητα επανήλθε σήμερα το πρωί.

«Επαγγελματική επίθεση», λέει ο υπουργός Άμυνας της Δανίας

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν έδωσε συνέντευξη Τύπου προκειμένου οι πολίτες της σκανδιναβικής χώρας να ενημερωθούν για τα μέχρι τώρα στοιχεία. Είπε πως η επίθεση ήταν «υβριδική» και εκτελέστηκε από «επαγγελματία» αλλά πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να την αποδώσει στη Μόσχα. Η κυβέρνηση πάντως εξετάζει να εγείρει το θέμα στο NATO, ενεργοποιώντας το άρθρο 4.

Αργά τη νύχτα της Τετάρτης διεκόπη η εναέρια κυκλοφορία στο τρίτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, το Άαλμποργκ, ενώ drones εντοπίστηκαν επίσης σε τρία ακόμα μικρότερα αεροδρόμια, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Μάλιστα απέκλεισε το ενδεχόμενο το πρόβλημα να σχετίζεται με drones ερασιτεχνικής χρήσης που χειρίζονται ιδιώτες.

Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη επίθεση από drones

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, τα χθεσινά drones εκτοξεύτηκαν «τοπικά», σημειώνοντας πως αυτό διαφέρει από τα προηγούμενα περιστατικά. Τόνισε πως, ενώ το υπουργείο Άμυνας δεν γνωρίζει ακόμη από πού ακριβώς εκτοξεύτηκαν τα drones, «δεν έχουν εκτοξευτεί από μεγάλη απόσταση».

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση θα αποκτήσει νέα μέσα «εντοπισμού και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών». «Ο σκοπός τέτοιων υβριδικών επιθέσεων είναι να σπείρουν τον φόβο, να προκαλέσουν διαίρεση και να μας τρομάξουν», πρόσθεσε ο υπουργός.

Το αεροδρόμιο Μπίλουντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Δανίας, έκλεισε επίσης για λίγο νωρίς το πρωί της Πέμπτης λόγω αναφορών για πιθανή δραστηριότητα drones, ανέφερε το TV2, επικαλούμενο την αστυνομία.

Η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Η Δανία φαίνεται πως έχει μπει στο στόχαστρο κάποιας δύναμης που μπορεί να εξαπολύει τέτοιες επιθέσεις και η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Εξάλλου μετά το περιστατικό στην Κοπεγχάγη, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ρωσία να είναι αυτή που έστειλε τα άγνωστης προέλευσης ιπτάμενα αντικείμενα.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι χθεσινές επιθέσεις ενέτειναν την ανησυχία και η κυβέρνηση της χώρας εξετάζει όλες τις επιλογές, προκειμένου να θωρακίσει τον εναέριο χώρο της. Το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό πως η Κοπεγχάγη εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει συνομιλίες βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας είπε ότι η χώρα δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το αν θα ζητήσει επίσημα συνομιλίες βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, όπως έκαναν δηλαδή η Πολωνία και η Εσθονία τις τελευταίες εβδομάδες μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones και πολεμικά αεροσκάφη αντίστοιχα.

Η ασφάλεια των πτήσεων στη Δανία πρέπει να θωρακιστεί άμεσα, καθώς την ερχόμενη Τετάρτη η Κοπεγχάγη πρόκειται να φιλοξενήσει τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο ανεπίσημης συνόδου κορυφής.