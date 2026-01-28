Τα drones της Ουκρανίας κατέστρεψαν 15 στρατιωτικά αεροσκάφη του Πούτιν, αξίας 1 δισ. δολαρίων, σε ρωσικά αεροδρόμια - iefimerida.gr

Χτύπημα σε ρωσικά αεροδρόμια, καταστρέφοντας 15 στρατιωτικά αεροσκάφη του Πούτιν, πραγματοποίησε η Ουκρανία μετά την επιχείρηση Spiderweb.



Σε εικόνες φαίνονται τα drones να χτυπούν αεροσκάφη σε πέντε διαφορετικά αεροδρόμια, αν και δεν είναι σαφές πότε πραγματοποιήθηκε το χτύπημα.

Σύμφωνα με την ουκρανική SBS, καταστράφηκαν 11 μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi και MiG, τρία ελικόπτερα και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov An-26, υποστηρίζοντας ότι η συνολική τους αξία αγγίζει το 1 δισ. δολάρια.



Τα μαχητικά Su-30SM και Su-34, μερικά από τα πιο σημαντικά αεροσκάφη πρώτης γραμμής του Κρεμλίνου, καταστράφηκαν μαζί με παλαιότερα αεροσκάφη Su-27 και Su-24, τα οποία χρησιμοποιούνται για να χτυπήσουν την Ουκρανία.

Βίντεο από το ουκρανικό χτύπημα

Η Ουκρανία κατέστρεψε επίσης αεροσκάφη αναχαίτισης MiG-31. Αυτά αποτελούν βασικό μέρος του συστήματος αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας και χρησιμοποιούνται συχνά για την εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal.



Παράλληλα, φέρεται να καταστράφηκαν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.