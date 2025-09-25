Drones διατάραξαν εκ νέου τη λειτουργία των αεροδρομίων στη Δανία -Αρνείται κάθε εμπλοκή η Ρωσία - iefimerida.gr

Η Δανία έκανε λόγο για νέες διεισδύσεις drones, που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν για λίγο δύο αεροδρόμια και να επηρεαστούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το συμβάν, το δεύτερο μέσα σε δύο ημέρες στη χώρα, αποτελεί μέρος αυτού που ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν πως αποτελεί ένα μοτίβο ρωσικών διαταράξεων που αποκάλυψε την ευαλωτότητα του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου σε περίοδο υψηλών εντάσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία κατέρριψε φερόμενα ως ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της στις 10 Σεπτεμβρίου. Οι Αρχές της Δανίας δήλωσαν ότι αποφάσισαν να μην καταρρίψουν κάποιο από τα drones στον εναέριο χώρο τους για λόγους ασφαλείας, παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην εναέρια κυκλοφορία.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κοπεγχάγη χαρακτήρισε «γελοία» εικασία τα περί ανάμιξης της Μόσχας στις διεισδύσεις drones στη Δανία.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε πως μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σχετικά με τα συμβάντα με τα drones και πως συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια.

Έκλεισε για λίγο το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ -Drone σε Έσμπιεργκ και Σόντερμποργκ

Οι διεισδύσεις drones ανάγκασαν το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, που χρησιμοποιείται για εμπορικές και στρατιωτικές πτήσεις, να κλείσει για τρεις ώρες, ενώ το αεροδρόμιο του Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Δανίας, έκλεισε για μία ώρα, δήλωσε η αστυνομία. Αμφότερα άνοιξαν και πάλι σήμερα το πρωί.

Drones θεάθηκαν επίσης κοντά στα αεροδρόμια του Έσμπιεργκ και του Σόντερμποργκ, καθώς και στην αεροπορική βάση Σκρίντστρουπ, που φιλοξενεί τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35 της Δανίας, και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο Χόλστεμπρο, επιβεβαίωσε η αστυνομία. Όλα βρίσκονται στη δυτική περιοχή Γιουτλάνδη.

Η στρατιωτική ενίσχυση της Δανίας και οι αναφορές για «υβριδική απειλή»

H Δανια ενίσχυσε φέτος τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της προκειμένου να αντιμετωπίσει μεγάλες ελλείψεις. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σχέδια για την απόκτηση όπλων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας, ενώ η απόφασή της να φιλοξενήσει την παραγωγή καυσίμων για ουκρανικούς πυραύλους στην αεροπορική βάση Σκρίντσρουπ προκάλεσε επικρίσεις από τη Ρωσία. Η αστυνομία δήλωσε πως τα drones ακολούθησαν ένα παρόμοιο μοτίβο με εκείνα που οδήγησαν σε αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης το βράδυ προχθές Τρίτη.

«Οπωσδήποτε δεν φαίνεται να είναι σύμπτωση. Φαίνεται να είναι συστηματικό. Θα το όριζα ως υβριδική απειλή», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως η Δανία δεν αντιμετωπίζει απευθείας στρατιωτική απειλή.

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας Μίχαελ Χάιλντγκαρντ παραδέχθηκε τις αδυναμίες στην ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη: «Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά θα θέλαμε να είχαμε περισσότερες».

Ο βουλευτής Πέλε Ντράγκστεντ από το αντιπολιτευόμενο κόμμα Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία επέκρινε τη διαχείριση των συμβάντων από την κυβέρνηση, γράφοντας στο X: «Δισεκατομμύρια διατίθενται στην άμυνα… Όμως κανένας έλεγχος για το πιο βασικό: την προστασία των δικών μας ευάλωτων υποδομών».

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν αποκάλεσε το συμβάν της Κοπεγχάγης την πιο σοβαρή «επίθεση» μέχρι τώρα σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας και το συνέδεσε με φερόμενες δραστηριότητες ρωσικών drones σε όλη την Ευρώπη, αν και δεν έχουν δοθεί αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό.

Οι αρχές στη Νορβηγία έκλεισαν επίσης τον εναέριο χώρο στο αεροδρόμιο του Όσλο για τρεις ώρες τη Δευτέρα έπειτα από αναφορές για ένα drone που πετούσε στην περιοχή.

Ο Πούλσεν τόνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις πρόσφατες δραστηριότητες με drone με τη Ρωσία. Είπε ακόμη ότι η Δανία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Πολωνίας αυτόν τον μήνα να επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, που επιτρέπει σε κράτη μέλη να ζητήσουν διαβουλεύσεις για τυχόν ανησυχίες ασφαλείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ