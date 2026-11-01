Δρόμος-φάντασμα κατασκευάστηκε πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ -Τι συνέβη - iefimerida.gr

Ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά φιάσκα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη αφορά έναν δρόμο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται πριν από περίπου 20 χρόνια, ωστόσο δεν δόθηκε ποτέ στην κυκλοφορία.

Τα μεγάλα έργα οδικών υποδομών εξακολουθούν να αποτελούν βασική στρατηγική προτεραιότητα για τα κράτη, τα οποία επενδύουν σημαντικά ποσά στην κατασκευή νέων αξόνων, με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δρόμων.

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