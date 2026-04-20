Δρομέας σε μαραθώνιο άρχισε να πανηγυρίζει πριν τερματίσει και τον προσπέρασαν -Το viral βίντεο - iefimerida.gr

Δρομέας σε μαραθώνιο άρχισε να πανηγυρίζει πριν τερματίσει και τον προσπέρασαν -Το viral βίντεο

Έχασε τον μαραθώνιο επειδή πανηγύριζε
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Δρομέας στον μαραθώνιο του Ντέλαγουερ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του, καθώς πανηγύρισε πριν περάσει τη γραμμή τερματισμού.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στο Instagram. Σε αυτό φαίνεται ο δρομέας Carson Mello να πλησιάζει χαλαρά τον τερματισμό με τα χέρια σηκωμένα, θεωρώντας ότι έχει εξασφαλίσει τη νίκη. Ωστόσο, λίγα μέτρα πίσω του, ένας αντίπαλος, ο 24χρονος Joshua Jackson, είχε επιταχύνει εντυπωσιακά και πλησίαζε με ταχύτητα. Έτσι, ενώ ο πρώτος δρομέας πανηγύριζε, ο δεύτερος πέρασε με σπριντ τη γραμμή τερματισμού και αναδείχθηκε νικητής με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων.

Στο βίντεο ακούγεται ο άντρας που καταγράφει την ανατροπή να φωνάζει με ενθουσιασμό «Τα κατάφερε! Τα κατάφερε!».

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 400.000 φορές από τότε που δημοσιεύτηκε και προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν το «μάθημα» της ιστορίας που δεν είναι άλλο από το «Ποτέ μην πανηγυρίζεις μέχρι να περάσεις τη γραμμή τερματισμού!».

Το viral βίντεο από τον μαραθώνιο του Ντέλαγουερ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

