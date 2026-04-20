Δραματική διάσωση ναυαγού (και της γάτας του) από κρουαζιερόπλοιο, ανοιχτά του Μεξικού [βίντεο] - iefimerida.gr

Μάρτυρες μιας διάσωσης ναυαγού έγιναν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου στον Κόλπο του Μεξικού, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι με την εμπειρία.

Καθώς το «Carnival Legend» βρισκόταν νύχτα εν πλω, από το Γκάλβεστον του Τέξας προς το Κοζουμέλ του Μεξικού με 3.000 επιβάτες και πλήρωμα, μέλη του πληρώματος εντόπισαν φωτοβολίδες έκτακτης ανάγκης από ένα ακινητοποιημένο ιστιοφόρο στη μέση του ωκεανού.

Το κρουαζιερόπλοιο σταμάτησε και το πλήρωμα κατέβασε μία σωσίβια λέμβο για να προσεγγίσουν το ιστιοπλοϊκό.

Μέσα βρήκαν έναν άνδρα και τη γάτα του. Το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο επί μέρες, αφού σταμάτησε η μηχανή του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Μετά από λίγη ώρα, ο ιστιοπλόος και η γάτα του, Ντάλια, διασώθηκαν από το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου και τώρα βρίσκονται υπό ιατρική φροντίδα, δήλωσε η Carnival σε ανακοίνωσή της.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου παρακολούθησαν τη δραματική διάσωση του ιστιοπλόου ναυαγού καθώς εξελισσόταν, με πολλούς να την περιγράφουν ως μια αξέχαστη και συναισθηματική στιγμή.

«Έχουμε κάνει περίπου 30 κρουαζιέρες στο παρελθόν και δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», δήλωσαν ένας επιβάτης και η σύζυγός του στο Fox 26.

«Να βρίσκεσαι στη μέση του ωκεανού και μετά να κοιτάς έξω και να βλέπεις έναν προβολέα να λάμπει πάνω σε ένα ιστιοφόρο που απλώς ανεβοκατέβαινε στα κύματα... Μπορούσες να καταλάβεις ότι το ιστιοφόρο ήταν σε κίνδυνο» είπαν χαρακτηριστικά.