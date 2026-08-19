Το ΔΠΔ για τις αμερικανικές κυρώσεις στην πρόεδρό του: «Κατάφωρη επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας του θεσμού» - iefimerida.gr

Στην πρώτη του δημόσια αντίδραση προχώρησε σήμερα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ΔΠΔ) καταγγέλλοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ με στόχο την πρόεδρό του, Τομόκο Ακάνε.



Χθες, Τρίτη, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στην Γιαπωνέζα πρόεδρο του ΔΠΔ, καθώς και εναντίον του αναπληρωτή εισαγγελέα του ΔΠΔ, του Σενεγαλέζου Αμπντουλαγέ Σεγέ, ως απάντηση στις έρευνες που διεξάγονται από το Δικαστήριο με στόχο το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ.

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«Τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν άμεσα στις προσπάθειες που αναπτύσσονται από το ΔΠΔ για να ερευνήσει, να συλλάβει, να θέσει υπό κράτηση ή να ασκήσει δίωξη εναντίον αξιωματούχων των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα του ΔΠΔ», δήλωσε με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα.

Το 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για ενέργειές του που συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα.

ΔΠΔ: «Κατάφωρη επίθεση - υπονομεύουν το κράτος δικαίου»

Οι κυρώσεις εναντίον της Ακάνε έρχονται στο πλαίσιο της εκστρατείας που διεξάγεται από την Ουάσινγκτον εναντίον του θεσμού, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «πολιτικοποιημένο και ανεπανόρθωτα μεροληπτικό».

Οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν στους αξιωματούχους του ΔΠΔ που στοχοθετούνται απ' αυτές να εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μπλοκάρουν επίσης συναλλαγές τους μέσα στο αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα.

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«Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν κατάφωρη επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Χάγη.

«Τέτοια μέτρα, που έχουν στόχο δικαστές, εισαγγελείς και μέλη του προσωπικού (…) υπονομεύουν το κράτος δικαίου», προσθέτει το ΔΠΔ.

«Όταν οι δικαστικοί φορείς απειλούνται για την εφαρμογή του νόμου, τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η διεθνής έννομη τάξη. Οι απειλές και τα μέτρα καταναγκασμού επηρεάζουν επίσης την ικανότητα των θυμάτων να αναζητήσουν δικαιοσύνη, καθώς στρέφονται στο Δικαστήριο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες οδοί» αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

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Η αντίδραση της Ιαπωνίας: «Πολύ λυπηρές» οι αμερικανικές κυρώσεις

Το Τόκιο χαρακτήρισε σήμερα «πολύ λυπηρές» τις κυρώσεις κατά της προέδρου του ΔΠΔ, της Γιαπωνέζας Τομόκο Ακάνε, οι οποίες κλιμάκωσαν την επίθεση τους εναντίον του θεσμού.

«Η Ιαπωνία έχει υποστηρίξει σταθερά το ΔΠΔ (...) στις προσπάθειές του με στόχο να δικάσει και να τιμωρήσει τα πιο σοβαρά εγκλήματα που ανησυχούν τη διεθνή κοινότητα και να κάνει σεβαστό το κράτος δικαίου. Από την άποψη αυτή, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι πολύ λυπηρά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη διεθνή συνθήκη ίδρυσης του ΔΠΔ, που έχει την έδρα του στη Χάγη της Ολλανδίας, έχουν επιβάλει κυρώσεις με στόχο δικαστές του εν λόγω δικαστηρίου.

Όμως μέχρι τώρα δεν είχαν στραφεί εναντίον της προέδρου του, η οποία προέρχεται από μια σημαντική χώρα σύμμαχό τους.