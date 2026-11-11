Στο Δουβλίνο ο Ζελένσκι: Θα συναντηθεί με ευρωπαίους ηγέτες και τους απεσταλμένους των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στην 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στο περιθώριο της συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετά τις συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι.

Καταβάλλουμε προσπάθειες με στόχο «να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά», υπογραμμίζει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι βοηθούν και στηρίζουν την Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επισκεφθούν αύριο τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτού ταξιδέψουν στο Δουβλίνο όπου θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ