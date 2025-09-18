Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ φοβόταν μήπως τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψή του - iefimerida.gr

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φοβόταν μήπως τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί και δέχθηκε να παραδοθεί μόνο αν αυτό γινόταν ειρηνικά, δήλωσε σερίφης που μετείχε στη σύλληψή του.

Ο Ρόμπινσον εμφανίστηκε ήσυχος και σκυθρωπός όταν έφτασε με τους γονείς του για να παραδοθεί στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον την περασμένη Πέμπτη, μία μέρα αφότου πυροβόλησε θανάσιμα τον Κερκ στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, δήλωσε ο σερίφης Νέιτ Μπρούκσμπι.

«Δεν ήθελε μια μεγάλη ομάδα των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας στο σπίτι των γονιών του ή στο διαμέρισμά του» δήλωσε ο σερίφης, ο οποίος συμμετείχε στην παράδοση του δολοφόνου του Κερκ και όχι στην ευρύτερη έρευνα. «Φοβόταν πραγματικά μήπως τον πυροβολήσουν οι Αρχές».

Η εισαγγελία επιδιώκει την εσχάτη των ποινών για τον δολοφόνο του Κερκ

Την Τρίτη, οι εισαγγελείς απήγγειλαν στον 22χρονο Ρόμπινσον κατηγορίες για φόνο που επισύρουν την εσχάτη των ποινών και ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή. Αποκάλυψαν, παράλληλα, μια σειρά από ενοχοποιητικά μηνύματα και στοιχεία DNA που λένε ότι συνδέουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονία του φιλοτραμπικού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Ρόμπινσον εμφανίστηκε χθες ανέκφραστος στην πρώτη ακρόασή του σε δικαστήριο, όπου ένας δικαστής δήλωσε ότι θα διορίσει συνήγορο υπεράσπισης.

Θλίψη στην πανεπιστημιούπολη

Η δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου σόκαρε την Αμερική και πυροδότησε νέα πόλωση και διχασμό, ενώ άφησε βαθιές ουλές και στην πανεπιστημιούπολη της κοιλάδας της Γιούτα.

Χθες, Τετάρτη, οι φοιτητές, που επέστρεψαν για πρώτη φορά από τη φονική επίθεση στα έδρανά τους, έστρεψαν σιωπηλά το βλέμμα τους στην περιφραγμένη αυλή όπου έπεσε νεκρός ο Κερκ από τη σφαίρα του Ρόμπινσον, ενώ μιλούσε στο κοινό.

Ο 24χρονος Μάθιου Κάλντγουελ είπε ότι οι συμφοιτητές του ήταν πιο ήσυχοι από ό,τι συνήθως και μια θλίψη πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. «Ο τρόπος που φερόμαστε ο ένας στον άλλον με τα λόγια μας μπορεί τελικά να οδηγήσει σε τέτοια πράγματα», είπε. «Και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό λίγο καλύτερα τώρα».

Η φονική επίθεση κατά του Κερκ έγινε σε απόσταση περίπου τριών ωρών με το αυτοκίνητο από τη γενέτειρα του Ρόμπινσον κοντά στην πόλη Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Εξ ου και η έκπληξη του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον, όταν ένας συνταξιούχος ντέτεκτιβ κι ένας φίλος της οικογένειας Ρόμπινσον του τηλεφώνησαν για να του ανακοινώσουν την ταυτότητα του δράστη και ότι θα προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδοθεί.

«Δεν μπορούσα να συλλάβω αυτά που βγήκαν από το στόμα του», είπε ο Μπρούκσμπι.

Όπως είπε ο σερίφης, οι συνομιλητές του τού ανέφεραν ότι πιθανώς ο Ρόμπινσον είχε τάσεις αυτοκτονίας και βρισκόταν σε μια απόμερη περιοχή της κομητείας αυτής στη νοτιοδυτική Γιούτα. Μία ώρα αργότερα ο Ρόμπινσον έφθασε στο γραφείο του σερίφη, όπου τον παρέλαβαν αστυνομικοί με πολιτικά. «Ήξερε ότι ήταν αναπόφευκτη η σύλληψή του», πρόσθεσε ο σερίφης.