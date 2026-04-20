Βρετανία: Δάσκαλος κατηγορείται ότι δολοφόνησε το βρέφος που θα υιοθετούσε με τον σύντροφό του -Φρικτή κακοποίηση, έφερε 40 τραύματα - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί στη Μεγάλη Βρετανία η δίκη του 37χρονου δασκάλου Jamie Varley, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση του 13 μηνών Preston Davey που θα υιοθετούσε.

Το κατηγορητήριο περιγράφει «σατανική εκστρατεία» κακοποίησης με καταγεγραμμένα βασανιστήρια, με το βρέφος να φέρει 40 τραύματα και να πεθαίνει από ασφυξία.

Ο 37χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του μόλις 13 μηνών Ντέιβι που πέθανε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι του δράστη στο Λάνκασερ, στο οποίο συγκατοικούσε με τον 32χρονο σύντροφό του, John McGowan-Fazakerley.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μωρό έφερε 40 τραύματα, μεταξύ των οποίων μώλωπες και εκδορές στο πρόσωπο, ενώ το πιο κρίσιμο ήταν η απόφραξη των άνω αεραγωγών του.

Όπως σημείωσε: «Κάποιος, με κάτι, έθεσε σε κίνδυνο την ικανότητα του μικρού αγοριού να αναπνεύσει, σε τέτοιο βαθμό που πνίγηκε. Το βρέφος είχε δεχτεί επίθεση με τόση δύναμη που υπέστη σοβαρά εσωτερικά τραύματα».

Η κακοποίηση, τα άσεμνα βίντεο και οι τρεις εισαγωγές στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, ο μικρός Πρέστον είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο άλλες τρεις φορές με δυσκολίες στην αναπνοή, επιληπτικές κρίσεις, ρινορραγία και κάταγμα στον αγκώνα.

Ο Τζέιμι Βάρλεϊ αρνείται τις, συνολικά, 25 κατηγορίες

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν, το βρέφος το παραμελούσαν και το κακοποιούσαν, ενώ ο Βάρλεϊ είχε ανεβάσει άσεμνα βίντεο με το μωρό.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο σύντροφος του Βάρλεϊ, John McGowan-Fazakerley, γνώριζε τον κίνδυνο που διέτρεχε το μωρό, αλλά δεν έκανε τίποτα να το προστατέψει.

Αρκετά άτομα από το ακροατήριο ξέσπασαν σε λυγμούς ακούγοντας τη φρίκη που είχε ζήσει το αθώο παιδί, ενώ κάποιοι δεν άντεξαν κια εγκατέλειψαν την αίθουσα.

Ο σύντροφος του Βάρλεϊ, Τζον Μακ Γκόουαν-Φαζάκερλι, δήλωσε αθώος σε πέντε κατηγορίες

Το ζευγάρι εγκρίθηκαν ως θετοί γονείς τον Ιανουάριο του 2023 και η υιοθεσία εγκρίθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο. Περίπου δύο μήνες αργότερα, τον Μάιο, έγινε η πρώτη εισαγωγή του μικρού στο νοσοκομείο με αιμορραγία από τη μύτη, δύσπνοια και επιληπτική κρίση. Τον Ιούνιο εισήχθη ξανά με μώλωπες και πυρετό και μία εβδομάδα αργότερα με κάταγμα στον αγκώνα.

Ο Πρέστον Ντέιβι πέθανε στις 27 Ιουλίου 2023 στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί αναίσθητος με καρδιακή ανακοπή.

Το ζευγάρι κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση. Η δίκη συνεχίζεται.