Δίκη για τη δολοφονία του ράπερ Tupac - Εισαγγελέας: «Ο Ντουέιν Ντέιβις δεν τράβηξε τη σκανδάλη, όμως σχεδίασε την επίθεση» - iefimerida.gr

Οι εισαγωγικές αγορεύσεις ξεκίνησαν στη δίκη του άνδρα που κατηγορείται για την οργάνωση της δολοφονίας του ράπερ Tupac Shakur το μακρινό 1996.

Τις επόμενες εβδομάδες μέσα από τις καταθέσεις, θα ζωντανέψουν ξανά τα γεγονότα μιας νύχτας στο Λας Βέγκας, σχεδόν 30 χρόνια πριν.

Ο 63χρονος Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις κατηγορείται για φόνο, με σκοπό την προώθηση, ενίσχυση ή υποστήριξη εγκληματικής συμμορίας στο πλαίσιο του θανάτου του Shakur.

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Δήλωσε αθώος, αλλά αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η οικογένεια του Tupac στην πρώτη σειρά της αίθουσας

Ο Ντουέιν Ντέιβις εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας μπλε κοστούμι και γραβάτα και κοίταξε το ακροατήριο για να δει ποιoι βρίσκονταν εκεί, πριν καθίσει δίπλα στον δικηγόρο του, Μάικλ Σανφτ, μόλις οι ένορκοι ορκίστηκαν και πήραν τις θέσεις τους.

Μέλη της οικογένειας του Tupac, συμπεριλαμβανομένου του ετεροθαλούς αδελφού του, Μορίς Σακούρ, κάθονταν σιωπηλά στην πρώτη σειρά της αίθουσας, πίσω από τους εισαγγελείς.

Ο αναπληρωτής κύριος εισαγγελέας της περιφέρειας, Μπίνου Παλάλ, έδειξε στους ενόρκους μια φωτογραφία από τον αγώνα μποξ του Μάικ Τάισον με την ημερομηνία «7 Σεπτεμβρίου 1996» και πρόβαλε βίντεο με τη συνοδεία του Tupac να επιτίθεται στον ανιψιό του Ντέιβις, Ορλάντο «Baby Lane» Άντερσον.

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«Μια πράξη εκδίκησης», λέει ο εισαγγελέας

«Στις 7 Σεπτεμβρίου 1996 ο Τούπακ Σακούρ συμμετείχε δημόσια, μπροστά στις κάμερες, στον εξευτελιστικό ξυλοδαρμό του ανιψιού του Ντουέιν Ντέιβις, Ορλάντο Άντερσον», δήλωσε. «Στη συνέχεια, δυόμισι ώρες αργότερα... ο Τούπακ πυροβολήθηκε θανάσιμα από μια λευκή Cadillac σε μια πράξη εκδίκησης».

Ο Παλάλ ανέφερε ότι ο Ντέιβις δεν τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά παρέδωσε το όπλο σε κάποιον που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του και διέταξε αυτό το άτομο να πυροβολήσει τον ράπερ.

«Για να είμαστε σαφείς, ο Ντουέιν Ντέιβις δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Όμως σχεδίασε την επίθεση ως εκδίκηση για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του», δήλωσε ο Παλάλ. «Το εντυπωσιακό είναι ότι θα το μάθετε αυτό από τον ίδιο τον Ντουέιν Ντέιβις».

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«Ποια στοιχεία έχουν μετά από 30 χρόνια;»

Αντίθετα, ο Μάικλ Σανφτ αμφισβήτησε το γιατί το γραφείο του Εισαγγελέα της Περιφέρειας Κλαρκ δεν απήγγειλε κατηγορίες στον Ντέιβις χρόνια πριν, όπως μετέδωσε το KLAS-TV, τοπικό κανάλι του δικτύου CBS. «Κανείς δεν επιβεβαιώνει τίποτα από όλα αυτά», δήλωσε ο Σανφτ στους ενόρκους, προσθέτοντας: «Ποια στοιχεία έχουν μετά από 30 χρόνια;».

Η ανεξιχνίαστη για χρόνια δολοφονική επίθεση συγκλόνισε την κοινότητα της χιπ-χοπ, εν μέρει επειδή κανείς δεν είχε κατηγορηθεί μέχρι την άσκηση δίωξης εις βάρος του Ντέιβις το 2023.

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Το μεταθανάτιο αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας»

Ο Tupac παραμένει ίνδαλμα και θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυδιάστατους ράπερ όλων των εποχών, παρόλο που πέθανε στα 25 του χρόνια. Ήταν υποψήφιος για έξι βραβεία Grammy και εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2017. Τα τελευταία χρόνια απέκτησε μεταθανάτια αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» στο Χόλιγουντ, ένας δρόμος στο Όκλαντ πήρε το όνομά του προς τιμήν του, ενώ ενέπνευσε και έναν χαρακτήρα στο ερχόμενο βιντεοπαιχνίδι «Stranger than Heaven».

Ο ράπερ Tupac Shakur

Λίγοι θαυμαστές στάθηκαν στην ουρά από νωρίς για μια θέση στο δικαστήριο ώστε να παρακολουθήσουν την πρώτη ημέρα των καταθέσεων. Ο Ντιν Μαλόν πήρε το λεωφορείο από το Ντένβερ και ελπίζει να μείνει για ολόκληρη τη δίκη.

«Ως αδελφός και θαυμαστής, ένιωθα ότι μιλούσε μέσα από τη μουσική του», δήλωσε ο Μαλόν, ο οποίος φορούσε μπλούζα του Tupac και έπαιζε τη μουσική του από το τηλέφωνό του ενώ περίμενε να μπει μέσα.

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Φωτογραφίες: ΑΡ

Έως 45 οι πιθανοί μάρτυρες

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, οι εισαγγελείς σχεδιάζουν να καλέσουν 35 έως 45 πιθανούς μάρτυρες, ενώ η υπεράσπιση θα καλέσει μόνο ελάχιστους.

Ο Μορίς Σακούρ δήλωσε πρόσφατα στο Associated Press ότι η παρακολούθηση της δίκης θα είναι μια διαδικασία που θα προκαλέσει νέο τραύμα στην οικογένεια, αλλά είναι σημαντικό να βρίσκονται εκεί.

«Θα σταθούμε στο πλευρό του Πακ όπως κάναμε πάντα», ανέφερε.

