Σοκαριστική δολοφονία στην Κύπρο: 43χρονος Σύρος σκότωσε την 61χρονη σύντροφό του και την πέταξε σε πηγάδι -Πώς τον ανακάλυψαν - iefimerida.gr

Μία υπόθεση δολοφονίας έχει σοκάρει την Κύπρο, με θύμα μία 61χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία.

Η 61χρονη Όλγα διατηρούσε σχέση με έναν 43χρονο από τη Συρία, ο οποίος, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ και μαρτυρίες συγγενών του θύματος, εκμεταλλευόταν οικονομικά τη γυναίκα, μέχρι που τη σκότωσε και την πέταξε μέσα σε ένα πηγάδι.

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Η γυναίκα αγνοούνταν μέχρι που ένας φίλος της άρχισε να προβληματίζεται, καθώς άκουγε τον σκύλο της να γαβγίζει επίμονα. Γνωρίζοντας τη λατρεία που είχε το θύμα στο σκυλί, του έκανε εντύπωση και, αφού δεν την έβρισκε πουθενά, κάλεσε την Αστυνομία.

Στις 23 Οκτωβρίου, αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμά της και είδαν τον σκύλο υποσιτισμένο, ενώ επικοινωνώντας με τον γιο της, που ζει στη Ρωσία, οι αστυνομικοί πήραν μια φωτογραφία του 43χρονου συντρόφου της γυναίκας, μαζί με τον σκύλο.

Ο 43χρονος ήταν εξαφανισμένος και οι έρευνες είχαν ήδη στραφεί πάνω του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών ανακάλυψαν πως υπήρχαν άνθρωποι στο στενό περιβάλλον τους που έλεγαν ότι ο Σύρος ήταν ένα άτομο με εξάρσεις θυμού και εκμεταλλευόταν οικονομικά τη γυναίκα, καθώς η ίδια ήταν ερωτευμένη μαζί του.

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Όταν συνελήφθη, παραδέχτηκε πως τη σκότωσε και την πέταξε μέσα σε ένα πηγάδι.

Τα ψέματα για να της παίρνει χρήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα περιλαμβάνονται στην ανακριτική κατάθεση του 43χρονου. Σύμφωνα με το philenews, ο ίδιος ανέφερε ότι γνώρισε την Όλγα περίπου πέντε μήνες πριν από την εξαφάνισή της και ότι διατηρούσαν ερωτική σχέση.

Παραδέχθηκε ότι της είπε ψέματα πως εμπλεκόταν σε τροχαίο ατύχημα και ότι η άλλη πλευρά απαιτούσε αποζημίωση, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα. Το ποσό που φέρεται να ζήτησε κυμαινόταν μεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι της είχε προσφέρει ψεύτικο περιδέραιο, συνοδευόμενο από πλαστό πιστοποιητικό γνησιότητας, παρουσιάζοντάς το ως κόσμημα αξίας 9.000 με 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όταν εκείνη αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, του επέστρεψε το κόσμημα για να το πουλήσει.

Άλλη μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές αναφέρει ότι ο 43χρονος ήταν ιδιαίτερα θυμωμένος με την άρνηση της γυναίκας να τον βοηθήσει οικονομικά, καθώς γνώριζε την καλή οικονομική της κατάσταση. Ο γιος της, σύμφωνα με το δημοσίευμα, γνώριζε επίσης για το υποτιθέμενο τροχαίο και τις απαιτήσεις του άνδρα.

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Οι ανακριτές, εν τω μεταξύ, εξετάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και των δύο, καθώς η Όλγα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει μεγάλες αναλήψεις χρημάτων πριν από τις 21 Οκτωβρίου. Διερευνάται εάν τα ποσά συνδέονται με τις οικονομικές απαιτήσεις του 43χρονου.

Όσον αφορά τη δολοφονία, ο 43χρονος είχε υποστηρίξει αρχικά ότι πήγαν στην οικία του και στη συνέχεια τη γύρισε στο αυτοκίνητό της καθώς θα πήγαινε στα κατεχόμενα με φίλη της. Για την επικείμενη αναχώρησή του από την Κύπρο ανέφερε ότι έμαθε πως στενό του πρόσωπο έπασχε από σοβαρή και ανίατη ασθένεια.

Ωστόσο, οι ανακριτές είχαν στη διάθεσή τους μαρτυρία περίοικου που άκουσε κραυγή κοντά στην οικία του, καθώς και υλικό από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε όχημα να εισέρχεται με όπισθεν στον χώρο και να ανοίγει ο χώρος αποσκευών του.

Η εξαφάνιση καταγγέλθηκε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου, ενώ ο 43χρονος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, έχοντας αγοράσει εισιτήριο χωρίς επιστροφή.

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Χθες το βράδυ παραδέχτηκε ότι σκότωσε την 61χρονη και οδήγησε τις Αρχές στο πηγάδι του σπιτιού της όπου είχε πετάξει τη σορό της.

Όπως έδειξε η αυτοψία, την είχε χτυπήσει με ένα αμβλύ όργανο.