Νέα στοιχεία-σοκ για τη δολοφονία της 7χρονης από κούριερ: Δεν τη σκότωσα εγώ, το alter ego μου πήρε τον έλεγχο - iefimerida.gr

Τα τελευταία λόγια που είπε στην 7χρονη Athena Strand πριν τη στραγγαλίσει μέσα στο φορτηγάκι της FedEx στο Τέξας, αποκάλυψε ο δολοφόνος-κούριερ, Τάνερ Χόρνερ.



Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την υπόθεση που έχει σοκάρει τις ΗΠΑ. Ο Τάνερ Χόρνερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος είτε με τη θανατική ποινή είτε με ισόβια κάθειρξη, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι χτύπησε κατά λάθος με το βαν του την 7χρονη Athena Strand το 2022 και στη συνέχεια, την στραγγάλισε. Η σορός της βρέθηκε δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή της στη μικρή αγροτική πόλη Paradise.



Ο 34χρονος κούριερ Τάνερ Χόρνερ

Τα τελευταία λόγια του κούριερ στην 7χρονη Athena

Όπως έγινε γνωστό από βίντεο από την ανάκριση που προβλήθηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη, ο 34χρονος δολοφόνος, είπε στο τρομοκρατημένο κορίτσι να μπει στο πίσω μέρος του βαν του, λέγοντάς την ότι θα τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, αφού την απήγαγε από το σπίτι της ενώ παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της στις 30 Νοεμβρίου 2022.



«Απλώς μπες στο πίσω μέρος του βαν, πάμε στο νοσοκομείο» είπε ο Χόρνερ στους ερευνητές ότι της είπε στην τελευταία τους συνομιλία, αρνούμενος ότι τη σκότωσε. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι το «alter ego» του, με το όνομα «Zero», ήταν αυτό που δολοφόνησε το μικρό κορίτσι.

«Το alter ego μου ήταν αυτό που τη σκότωσε»

Ο δράστης είπε στην αστυνομία ότι χτύπησε κατά λάθος την Athena με το φορτηγό του και υποστήριξε ότι προσπάθησε να την ηρεμήσει — αλλά όταν δεν τα κατάφερε, ο σκοτεινός «άλλος εαυτός» του «πήρε τον έλεγχο».

Ο Χόρνερ επέμεινε ότι ήταν ο «Zero» —και όχι ο ίδιος— που διέταξε το 7χρονο παιδί να μπει στο φορτηγό του, πριν τη στραγγαλίσει, της αφαιρέσει τα ρούχα και πετάξει το σώμα της στον ποταμό Τρίνιτι, όπου εντοπίστηκε δύο ημέρες αργότερα.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι ο δράστης κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί είτε πριν είτε μετά τη δολοφονία. «Δεν το έκανα εγώ, αλλά αυτός το έκανε, και αυτό είναι που με διαλύει», είπε ο Χόρνερ στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του. «Αναρωτιέμαι ποιος στο καλό ήταν μέσα στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα».