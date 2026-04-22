Love is in the air: «Ερωτιάρηδες» δόκιμοι αεροπόροι «σχεδίασαν» τεράστια ανδρικά μόρια και καρδιές στον ουρανό -Viral εικόνες - iefimerida.gr

Πέλεκυς έπεσε σε ομάδα εκπαιδευόμενων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας της Φινλανδίας, που «σχεδίασαν» με τα αεροσκάφη τους δύο γιγάντια πέη στον ουρανό.

Οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή περίπου 270 χλμ βόρεια του Ελσίνκι όταν – κατά την διάρκεια της

εκπαιδευτικής πτήσης – αποφάσισαν να κάνουν ένα αστείο (κατά τη γνώμη τους).

Τουλάχιστον τέσσερα αεροπλάνα παρέκκλιναν από το πλάνο πτήσης για να σχεδιάσουν το σχήμα 2 ανδρικών γεννητικών οργάνων καθώς επίσης και δύο καρδιές (για μία πιο ρομαντική... νότα).

Οι εικόνες καταγράφηκαν ζωντανά στον δημόσια διαθέσιμο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar και τα στιγμιότυπα οθόνης εξαπλώθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τιμωρήθηκαν οι πιλότοι -Ξεκίνησε εσωτερική έρευνα

Η Φινλανδική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε στο περιστατικό και καταδίκασε τη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων πιλότων.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι τιμωρήθηκαν άμεσα με πειθαρχικές κυρώσεις για τις πράξεις τους και ότι έκτοτε έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

«Η Πολεμική Αεροπορία απαιτεί από τους στρατιώτες να ακολουθούν καλούς τρόπους και κανόνες συμπεριφοράς και, εάν παρεκκλίνουν από αυτούς, θα υπάρξει η κατάλληλη αντίδραση» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.