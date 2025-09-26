 ΔΟΑΕ: Ένα drone καταρρίφθηκε και εξερράγη κοντά στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

ΔΟΑΕ: Ένα drone καταρρίφθηκε και εξερράγη κοντά στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ

Κατάρριψη drone
Κατάρριψη drone / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα drone καταρρίφθηκε και εξερράγη περίπου 800 μέτρα από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού στην περιφέρεια Μικολάιφ της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΟΑΕ, κλιμάκιο του οργανισμού που βρίσκεται στο σημείο ενημερώθηκε ότι 22 drones θεάθηκαν στην περιοχή αργά την Τετάρτη και νωρίς την Πέμπτη, και ορισμένα εξ αυτών πλησίασαν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ drone

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ