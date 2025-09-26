Διπλωματικό πόκερ στον Λευκό Οίκο -Όσα ζήτησε ο Τραμπ από τον Ερντογάν με αντάλλαγμα τα F-35 - iefimerida.gr

Πιέσεις να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35.



Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι δύο ηγέτες, που συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο, επιχείρησαν να επιλύσουν μια σειρά από μακροχρόνια ζητήματα που έχουν προκαλέσει ένταση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίεση Τραμπ στον Ερντογάν

«Θα ήθελα να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ενώ η Ρωσία συνεχίζει την έφοδο εναντίον της Ουκρανίας», είπε ο Τραμπ.



Τα σχόλια του Τραμπ αποτελούν το πιο πρόσφατο παράδειγμα της πίεσης που ασκεί στους εταίρους των ΗΠΑ να μειώσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι πιστεύει πως το Κίεβο μπορεί να επιτύχει τη νίκη εναντίον της Μόσχας, σε μια άλλη προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, η πρώτη του μετά από έξι χρόνια, αποτέλεσε μια ευκαιρία για τις ΗΠΑ και την Τουρκία να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους, καθώς οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ διαπραγματεύονται μια σειρά αμυντικών συμφωνιών, περιφερειακών συγκρούσεων και ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσει την επιθυμία του Ερντογάν να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, αλλά δεν δεσμεύτηκε να επιτρέψει την επανένταξη της Άγκυρας. Ο Αμερικανός δήλωσε ωστόσο ότι, αν είχε μια καλή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, οι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της χώρας θα μπορούσαν να αρθεί «σχεδόν αμέσως». Πρόσθεσε, δε, ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία μέχρι το τέλος της ημέρας.



Όταν μετά τη συνάντηση ρωτήθηκε αν είχε ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία σχετικά με τα F-35, ο Τραμπ απάντησε αόριστα: «Θα μπορέσω εύκολα αν το θελήσω. Μπορεί να το κάνουμε, μπορεί να το κάνουμε».

Συνέχισε λέγοντας ότι «εξαρτάται. Θα κάνει κάτι για εμάς», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με το πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin Corp. Η Τουρκία ήταν αρχικά εταίρος στην ανάπτυξη του πιο προηγμένου πολεμικού αεροσκάφους της Lockheed, αλλά αποκλείστηκε από το πρόγραμμα μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400. Η αγορά αυτή οδήγησε σε κυρώσεις από το Κογκρέσο που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ πρόσφατα ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα επίλυσης της διαμάχης. Η Άγκυρα αρνήθηκε να εγκαταλείψει τα S-400, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον, αλλά ελπίζει ότι ένας συμβιβασμός σχετικά με την ανάπτυξή τους θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την πόρτα για την αγορά των F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συζητήσει με τον Ερντογάν την αγορά του συστήματος πυραυλικής άμυνας Patriot, μιας αμερικανικής εναλλακτικής λύσης για τα S-400.



Τραμπ σε Ερντογάν: «Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ουδέτερος -Του αρέσει να είναι ουδέτερος»



Η Τουρκία εξαρτάται από την στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη των ΗΠΑ, και η δέσμευσή της στη συμμαχία του ΝΑΤΟ θεωρείται ευρέως ως βαρόμετρο για τις προοπτικές μιας σημαντικής οικονομίας της Μέσης Ανατολής. Η αποκατάσταση ορισμένων από τις μακροχρόνιες ρήξεις μεταξύ των χωρών θα μπορούσε, επίσης, να είναι κρίσιμη για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, καθώς η συμμαχία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις από μια πρόσφατα ενδυναμωμένη Ρωσία και με τον Τραμπ να επιδιώκει την άμβλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο του Ισραήλ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στο να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες, λέγοντας ότι ο Τούρκος ηγέτης χαίρει σεβασμού τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο, αλλά επανέλαβε τη θέση του ότι ο περιορισμός των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας είναι ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιρροή αν το ήθελε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ουδέτερος. Του αρέσει να είναι ουδέτερος», δήλωσε ο Τραμπ. «Και εμένα μου αρέσει να είμαι ουδέτερος, αλλά είναι κάποιος που, αν εμπλακεί, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ξεχωριστή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο αργότερα την Πέμπτη, μετά τις συζητήσεις τους, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ αν εξασφάλισε τη δέσμευση του Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν ήθελε να απαντήσει και τελικά είπε ότι πίστευε ότι ο Ερντογάν θα σταματούσε αν του το ζητούσε.

Ο Τραμπ στράφηκε στην Ουγγαρία, έναν άλλον αγοραστή της Ρωσίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι κατανοούσε ότι οι απαιτήσεις του για περιορισμό των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου ήταν εφοδιαστικά δύσκολες για ορισμένες οικονομίες, σημειώνοντας ότι η Ουγγαρία, με ηγέτη τον σύμμαχο Βίκτορ Όρμπαν, ήταν απομονωμένη.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας της Τουρκίας, παρέχοντας το 66% των εισαγωγών πετρελαίου και το 41% των εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Η Τουρκία έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει το μείγμα εφοδιασμού της με φυσικό αέριο τις τελευταίες εβδομάδες με μια σειρά συμφωνιών για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, ιδίως με μια 20ετή σύμβαση που υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα με την εμπορική εταιρεία Mercuria Energy Group Ltd.

Η Ευρώπη, η οποία χρειάζεται να εισάγει ενέργεια από αλλού για να καλύψει τις ανάγκες της, αγοράζει μεγάλες ποσότητες καυσίμων από την Ινδία και την Τουρκία, οι οποίες αγοράζουν αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία και στη συνέχεια το επεξεργάζονται για να το πουλήσουν στο εξωτερικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ και ο Ερντογάν είχαν μια τεταμένη σχέση στο παρελθόν -που σηματοδοτήθηκε από μια δύσκολη συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ- αλλά τόσο η Άγκυρα όσο και η Ουάσιγκτον έχουν πολλά να κερδίσουν από τη βελτίωση των σχέσεων, σχολιάζει το Bloomberg.

«Αυτός είναι ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρές απόψεις. Συνήθως, δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι με ισχυρές απόψεις», είπε ο Τραμπ για τον Τούρκο ομόλογό του. «Πάντα μου αρέσει αυτός, αλλά είναι δύσκολος».



Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: Τι βλέπει αναλυτής του Atlantic Council



Σχολιάζοντας τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ο αναλυτής Ριτς Ουτζέν του Atlantic Council είδε ένα επιτυχημένο τετ α τετ για τρεις λόγους. Όπως εξηγεί, ο πρώτος λόγος αφορά τη συνάντηση αυτή καθαυτή καθώς έβαλε τέλος σε μια εξαετή αποστασιοποίηση των δύο χωρών. «Αυτό σηματοδοτεί μια θετική, αν και μερική, αλλαγή στον τόνο των διμερών σχέσεων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία σε θέματα άμυνας, ενέργειας, εμπορίου και περιφερειακών ζητημάτων για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης», ανέφερε.



Ο Ριτς υποστηρίζει, επίσης, ότι η εικόνα της συνέντευξης ήταν «εξαιρετικά θετική» χωρίς αμήχανε καταστάσεις, ενώ οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η Συρία, η Ουκρανία, η Γάζα και τα F-35.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια, ο Τραμπ δεν… χαρίστηκε στον Ερντογάν, όταν μίλησε για «στημένες εκλογές». Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο για τη φιλία του με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Τραμπ ανέφερε ότι επικοινωνούσαν ακόμη και όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν λόγω «στημένων εκλογών», συμπληρώνοντας ότι και ο Ερντογάν «ξέρει καλύτερα από τον καθέναν τι σημαίνει στημένες εκλογές».

Το τρίτο, που κατέγραψε ο αναλυτής, είναι ότι μετά την κλειστή συνεδρίαση, υπάρχουν ενδείξεις ότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος σε διάφορους τομείς. Οι δύο σημαντικές συμφωνίες, σύμφωνα με το Atlantic Council, αφορούν τον τομέα της ενέργειας: η μία για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αξίας 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων για είκοσι χρόνια και η άλλη για μικρούς ατομικούς αντιδραστήρες.