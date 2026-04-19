Βίντεο του Ιράν από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις: Αναπληρώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από ό,τι πριν τον πόλεμο - iefimerida.gr

Το Ιράν πλέον αναβαθμίζει και αναπληρώνει τους εκτοξευτές πυραύλων και drones με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι πριν από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το Nournews.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με έναν από τους στόχους να είναι η εξουδετέρωση της ιρανικής πυραυλικής ισχύος.

Ιράν: Το επεξεργασμένο βίντεο από υπόγεια πυραυλική εγκατάσταση

Όπως σημειώνει το Reuters, η δήλωση του Majid Mousavi συνοδεύτηκε από ένα επεξεργασμένο βίντεο που τον δείχνει να επιθεωρεί μία υπόγεια πυραυλική εγκατάσταση χωρίς να προσδιορίζει για ποια πρόκειται. Το βίντεο περιλάμβανε επίσης πλάνα από drones, πυραύλους και εκτοξευτές μέσα σε υπόγειες εγκαταστάσεις, καθώς και εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το υλικό.