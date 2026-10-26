Δίνουν μισθό έως 6.000 ευρώ τον μήνα και δεν το επιλέγει κανείς -Σε ποιο επάγγελμα υπάρχουν 500.000 κενές θέσεις εργασίας - iefimerida.gr

Σοβαρή κρίση αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας στον εν λόγω τομέα καθώς εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις παραμένουν κενές, με τις προβλέψεις για το μέλλον να είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες.

Μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ευρώπη τελευταίο διάστημα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ήπειρος αφορά έναν κλάδο ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της οικονομίας της.

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