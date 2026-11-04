Δημοσκόπηση CNN: Οικονομία και διακυβέρνηση Τραμπ στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων - iefimerida.gr

Δυσαρεστημένοι με την κατάσταση της χώρας, την οικονομία και τον τρόπο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του εμφανίζονται οι Αμερικανοί ψηφοφόροι, σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα δημοσκόπησης του CNN.

Περίπου τρεις στους τέσσερις δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή και χειρότερα απέναντι στην πορεία των ΗΠΑ, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα λένε ότι νιώθουν οργή για την κατάσταση της χώρας.

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Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια τροφοδοτείται κυρίως από δύο παράγοντες: την αρνητική εικόνα του Τραμπ και την απογοήτευση για τις οικονομικές συνθήκες.

Σε εθνικό επίπεδο, περίπου έξι στους δέκα αποδοκιμάζουν τον τρόπο που ο Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του, και περίπου οι μισοί το κάνουν με έντονο τρόπο. Ένας στους πέντε από όσους τον ψήφισαν το 2024 δηλώνει πλέον δυσαρεστημένος με την απόδοσή του.

Ενδιάμεσες εκλογές 2026: Οι πολίτες επιρρίπτουν ευθύνες για την οικονομία ευθέως στον πρόεδρο Τραμπ

Στην οικονομία, το ποσοστό όσων λένε ότι ο πληθωρισμός τούς δημιούργησε οικονομικές δυσκολίες είναι περίπου ίδιο με το 2024. Η διαφορά είναι ότι τώρα πολλοί επιρρίπτουν ευθέως την ευθύνη στον πρόεδρο. Περίπου τα δύο τρίτα θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει χειροτερέψει την οικονομική κατάσταση, ενώ η πλειονότητα αποδίδει την ακρίβεια στις πολιτικές του και όχι σε παράγοντες που δεν ελέγχει.

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Το κατά πόσο αυτές οι τάσεις θα φανούν στην κάλπη μένει να φανεί, ειδικά σε πολιτείες με παραδοσιακά ισχυρούς Ρεπουμπλικανούς, όπου οι αναμετρήσεις για τη Γερουσία αποδεικνύονται απροσδόκητα αμφίρροπες.

Το CNN Voter Poll, που αντικαθιστά τα παραδοσιακά exit polls, συνδυάζει συνεντεύξεις με ψηφοφόρους στα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών με δεκάδες χιλιάδες συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα τις εβδομάδες πριν από την ψηφοφορία. Η έκτασή του το καθιστά σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της σύνθεσης και των αντιλήψεων των ψηφοφόρων, ενώ τα ευρήματά του θα σταθμιστούν τελικά με βάση τα επίσημα αποτελέσματα.

Παραμένει πάντως δημοσκόπηση και υπόκειται σε στατιστικό σφάλμα, οπότε τα αποτελέσματα πρέπει να διαβάζονται ως εκτιμήσεις και όχι ως απόλυτα ακριβείς μετρήσεις. Αυτό ισχύει κυρίως για τα πρώτα στοιχεία, που δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στα τελικά αποτελέσματα των εκλογών.