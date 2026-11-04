Δημοσκόπηση AP: Τρεις στους 4 δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση Τραμπ -Ζητήματα ακρίβειας και δημοκρατίας οι σημαντικότερες αιτίες - iefimerida.gr

Δυσαρέσκεια για την πολιτική και οικονομική κατάσταση στις ΗΠΑ καταγράφει η δημοσκόπηση του AP.

Η πλειονότητα των ψηφοφόρων εκφράζει την επιθυμία για αλλαγή στην πορεία της χώρας. Ειδικότερα, περίπου το 75% των ερωτηθέντων δηλώνει είτε οργισμένο είτε δυσαρεστημένο με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στις ΗΠΑ, αποτυπώνοντας το κλίμα απογοήτευσης που διαμορφώνεται στο εκλογικό σώμα.

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Σημαντικό μέρος της δυσαρέσκειας συνδέεται με την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ζωής. Περίπου έξι στους 10 ψηφοφόρους αποδίδουν τις υψηλότερες τιμές κυρίως στις πολιτικές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώντας ότι οι επιλογές της Ουάσιγκτον έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από εξωτερικούς παράγοντες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν, παράλληλα, την έλλειψη εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και προς το Κογκρέσο. Ενδεικτικό είναι ότι περίπου επτά στους 10 ψηφοφόρους επιθυμούν την ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου του νομοθετικού σώματος απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, ζητώντας ουσιαστικότερη εφαρμογή των θεσμικών αντίβαρων.

Μεγαλύτερος έλεγχος και παρεμβάσεις στην κυβέρνηση - Αρνητική η εικόνα για τον Τραμπ

Την ίδια στιγμή, μόλις δύο στους 10 θεωρούν ότι το Κογκρέσο ασκεί σήμερα τον κατάλληλο βαθμό ελέγχου στις προεδρικές αποφάσεις, ενώ περίπου ένας στους 10 εκτιμά ότι η παρέμβασή του είναι υπερβολική.

Αρνητική είναι η εικόνα που καταγράφεται και για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας AP Voter Poll, περίπου το 60% των Αμερικανών ψηφοφόρων εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο.

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Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο την αμερικανική κοινωνία, η οικονομία αναδεικνύεται η σημαντικότερη πηγή ανησυχίας. Περίπου τέσσερις στους 10 ερωτηθέντες την τοποθετούν στην πρώτη θέση, ενώ περίπου τρεις στους 10 θεωρούν ότι η κατάσταση της δημοκρατίας αποτελεί το πλέον κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα.

Η οικονομία και η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών συγκεντρώνουν, επομένως, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, αφήνοντας σε χαμηλότερες θέσεις άλλα ζητήματα, όπως η εγκληματικότητα, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η μετανάστευση.