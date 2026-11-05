«Βρείτε δικηγόρους» λένε οι Δημοκρατικοί στον Τραμπ -Πώς θα τον κρατήσουν «στα σκοινιά» τα επόμενα δύο χρόνια - iefimerida.gr

Αντιμέτωπος με ένα νέο κύμα πολιτικών και ενδεχομένως νομικών περιπετειών βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι Δημοκρατικοί, μετά την ανάκτηση του Κογκρέσου, προαναγγέλλουν έρευνες. Προειδοποιούν τον Λευκό Οίκο να προετοιμαστεί για σκληρές νομικές μάχες.

Η στρατηγική της αντιπολίτευσης στοχεύει στην ενίσχυση της απήχησής της εν όψει των εκλογών του 2028 και στην άσκηση πίεσης στον πρόεδρο. Στο τραπέζι βρίσκονται ποινικές διώξεις και η διαδικασία καθαίρεσης (impeachment) στελεχών.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ με κρυπτονομίσματα και μια συμφωνία με μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι, η οποία συνδέεται με μετέπειτα πωλήσεις όπλων και μικροτσίπ.

Οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες υποθέσεις, όπως το αεροσκάφος-δώρο από το Κατάρ, οι επενδύσεις του Τζάρεντ Κούσνερ από τη Σαουδική Αραβία και η μη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το Δημοκρατικό κόμμα προαναγγέλλει εκτεταμένες έρευνες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου, της οικογένειάς του και στενών συνεργατών του, με προφανή στόχο να ασκήσουν αφόρητη πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο τα επόμενα δύο χρόνια που απομένουν για την ολοκλήρωση της προεδρικής θητείας του Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βρείτε δικηγόρους»

Το μήνυμα προς τον Τραμπ είναι: «Βρείτε δικηγόρους», όπως προειδοποίησε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, της ισχυρής επιτροπής που έχει την αρμοδιότητα να διερευνά κυβερνητικές υποθέσεις και πιθανές παρατυπίες.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος και η οικογένειά του έχουν αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια από δραστηριότητες που συνδέονται με την πολιτική τους επιρροή. Σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που διατηρούν οι Δημοκρατικοί της επιτροπής, τα φερόμενα ως παράνομα ή αθέμιτα κέρδη προσεγγίζουν τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως γράφει σήμερα η «Daily Mail».

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος προορίζεται για πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων / Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο η οικογένεια Τραμπ και ο διπλός στόχος

Η διαφθορά αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τους ψηφοφόρους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τη νέα κοινοβουλευτική τους ισχύ για να εξετάσουν εξονυχιστικά τις οικονομικές δραστηριότητες του προέδρου.

Είναι προφανές πως το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης ποντάρει σε δύο επίπεδα. Από τη μία, παίρνοντας υπ' όψιν την τάση του εκλογικού σώματος, οι Δημοκρατικοί θα εντείνουν την εκλογική και πολιτική τους απήχηση στην κρίσιμη περίοδο που ακολουθεί μπροστά στις προεδρικές του 2028 με το μέτωπο κατά της διαφθοράς. Από την άλλη, θα κρατούν «στα σκοινιά» τον Αμερικανό πρόεδρο με αυτές τις έρευνες, ωθώντας τον ενδεχομένως σε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα θα βάλουμε στο στόχαστρο την πιο διεφθαρμένη οικογένεια που έχει περάσει ποτέ από τον Λευκό Οίκο», είχε δηλώσει ο Γκαρσία την προηγούμενη εβδομάδα, δίνοντας το στίγμα.

Από την πλευρά του, ο Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος προορίζεται για πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει δεσμευτεί ότι οι Δημοκρατικοί θα αναγκάσουν τους «απατεώνες να λογοδοτήσουν», αποκαλύπτοντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί η παραπομπή σε διαδικασία καθαίρεσης (impeachment) στελεχών της κυβέρνησης ή ακόμη και του ίδιου του Τραμπ. Θα πρόκειται για επίπεδα πολιτικής πίεσης άνευ προηγουμένου προς την αμερικανική κυβέρνηση από το «μπλε» πλέον Κογκρέσο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δύο διαδικασίες παραπομπής κατά την πρώτη θητεία του, χωρίς όμως να καταδικαστεί. Οι Ρεπουμπλικανοί έλεγχαν τότε τη Γερουσία. Για την καταδίκη και απομάκρυνση ενός προέδρου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στο σώμα. Με τις σημερινές πλειοψηφίες, έστω και αν είναι των Δημοκρατικών, είναι απίθανο να προσεγγιστεί αυτός ο αριθμός.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν τις εξουσίες του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα κλήτευσης μαρτύρων και απαίτησης προσκόμισης εγγράφων, στρατηγική που θα δημιουργεί μονίμως πονοκέφαλο στην κυβέρνηση και δη τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρυπτονομίσματα, Άμπου Ντάμπι και συμφωνίες εκατομμυρίων

Ένα από τα σημαντικότερα πεδία ερευνών αφορά τις δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Ο πρόεδρος είχε δεχθεί σημαντική οικονομική στήριξη από επενδυτές του κλάδου κατά την προεκλογική του εκστρατεία, υποσχόμενος να περιορίσει τους κανονισμούς και να μετατρέψει τις ΗΠΑ στην «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων» παγκοσμίως.

Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του απένειμε χάρη στον Ρος Ούλμπριχτ, δημιουργό της διαδικτυακής αγοράς Silk Road στον σκοτεινό ιστό, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Παράλληλα, λάνσαρε το δικό του κρυπτονόμισμα, το $TRUMP, ένα λεγόμενο meme coin, η αξία του οποίου απέφερε στον ίδιο δισεκατομμύρια δολάρια σε θεωρητικά κέρδη, προτού καταρρεύσει, προκαλώντας μεγάλες απώλειες σε επενδυτές. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και το κρυπτονόμισμα $MELANIA, της Πρώτης Κυρίας.

Ο Τραμπ και οι γιοι του, Ντόναλντ Τζούνιορ, Έρικ και Μπάρον, συμμετέχουν επίσης στην εταιρεία World Liberty Financial, η οποία ιδρύθηκε τέσσερις μήνες πριν από την ανάληψη της εξουσίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Δημοκρατικοί ζητούν να διερευνηθεί συμφωνία που φέρεται να έκλεισε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την οποία μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι απέκτησε κρυφά το 49% της εταιρείας έναντι περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδόν το μισό ποσό φέρεται να κατέληξε στις οικογένειες Τραμπ και Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Λίγους μήνες αργότερα, η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε πωλήσεις όπλων ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την πώληση 35.000 προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Ο Λευκός Οίκος και η World Liberty Financial αρνούνται οποιαδήποτε σύνδεση των συμφωνιών, ενώ ο Γουίτκοφ απορρίπτει τις κατηγορίες περί παρανομίας.

Οι οικονομικές αποκαλύψεις για τον Τραμπ τον Ιούνιο έδειξαν εισοδήματα άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προηγούμενη χρονιά, εκ των οποίων 1,4 δισεκατομμύρια προέρχονταν από δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Tραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος / Φωτογραφία AP

Το δώρο από το Κατάρ και ο Κούσνερ

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η υπόθεση του πολυτελούς Boeing 747-8, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προσέφερε το Κατάρ στην αμερικανική κυβέρνηση για να χρησιμοποιηθεί ως Air Force One.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί ζητούν εξηγήσεις για τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα. Από το 2023 θέτουν ερωτήματα για το πώς συνδυάζει τον άτυπο ρόλο του ως συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του προέδρου με τη διοίκηση ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας που συνεργάζεται με ξένες κυβερνήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επένδυση δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας στην εταιρεία του Κούσνερ, λίγο μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο το 2021.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Τραμπ στο δικαστήριο του Μανχάταν τον Μάρτιο του 2024 / Φωτογραφία AP

Επιστρέφει η υπόθεση Έπσταϊν

Ένα ακόμη μέτωπο αφορά τα εκατομμύρια κυβερνητικά έγγραφα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία, με τον οποίο ο Τραμπ διατηρούσε επί χρόνια κοινωνικές σχέσεις.

Πριν αναλάβει την εξουσία, ο πρόεδρος είχε υποσχεθεί τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών αρχείων χωρίς περικοπές. Ωστόσο, εκατομμύρια σελίδες και ηλεκτρονικά μηνύματα παραμένουν απόρρητα ή έχουν δημοσιοποιηθεί με εκτεταμένες διαγραφές. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί ζητούν πλέον να κληθούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ώστε να εξηγήσουν τι εξακολουθεί να αποκρύπτεται και γιατί.

Οι Δημοκρατικοί σκοπεύουν, τέλος, να ερευνήσουν και άλλα ζητήματα της διακυβέρνησης Τραμπ, από την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και τους δασμούς μέχρι τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει συνολικά τις κατηγορίες περί παρανομίας. Ωστόσο, με δύο χρόνια να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της προεδρικής του θητείας και με τους Δημοκρατικούς να αποκτούν πλέον ισχυρά ελεγκτικά εργαλεία στο Κογκρέσο, ο Τραμπ ενδέχεται να χρειαστεί να αφήσει στην άκρη τα σχέδια αναμόρφωσης του Λευκού Οίκου και να ασχοληθεί πολύ περισσότερο με τους δικηγόρους του.