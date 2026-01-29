Δημοφιλής μετεωρολόγος του αμερικανικού CBS σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα -Το αεροσκάφος έπεσε σε παγωμένο ποτάμι - iefimerida.gr

Δημοφιλής μετεωρολόγος του CBS σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, όταν το αεροσκάφος του συνετρίβη σε παγωμένο ποτάμι.

Ο βετεράνος μετεωρολόγος του CBS και πατέρας, Roland Steadham, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, όταν το αεροσκάφος του προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο και έπεσε σε έναν παγωμένο ποταμό στην επαρχία του Αϊντάχο. Ο 67χρονος, επικεφαλής μετεωρολόγος του CBS2, θυγατρικής του CBS με έδρα το Boise, ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της Τρίτης στον ποταμό Payette κοντά στο Emmett του Αϊντάχο.

Τα δεδομένα πτήσης που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο δείχνουν ότι το αεροπλάνο έχασε την επαφή στις 10:55 π.μ. τοπική ώρα, μόλις 12 λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Emmett.

Η μοιραία πτήση του μετεωρολόγου

«Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ένα μικρό αεροπλάνο έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρο καλώδιο και συνετρίβη στον πάγο του ποταμού», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Gem σε δήλωση που δημοσίευσε στο Facebook την Τρίτη.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Idaho6 News, φαίνονται ομάδες διάσωσης σε μια βάρκα στα παγωμένα νερά.

Η ταυτότητα του άλλου άνδρα που βρισκόταν στο αεροσκάφος δεν αποκαλύφθηκε αμέσως, ενώ δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο του αεροσκάφους.

Ο Steadham ήταν «ευρέως σεβαστός ως έμπειρος πιλότος». Δεν είναι γνωστό αν οδηγούσε ο ίδιος το αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής. Ένας έμπειρος πιλότος με περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης στο ενεργητικό του, ο Steadham επισκέφθηκε τους μαθητές της τάξης αεροπορίας της Payette River Regional Technical Academy στο Emmett μόλις μια εβδομάδα πριν από τον πρόωρο θάνατό του για να μιλήσει για το πάθος του.

«Το τελευταίο πράγμα που είπε πριν φύγει από την τάξη ήταν: "Απόλαυσα τα χρόνια που πετούσα… ήταν τόσο ωραία για μένα… και σας ενθαρρύνω πραγματικά να ασχοληθείτε με την αεροπορία"», είπε ένας από τους παρόντες σε εκείνη την επίσκεψη.

