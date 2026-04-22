Σάλος στις ΗΠΑ: Δημοφιλής MAGA influencer αποδείχθηκε προϊόν AI -Ποιος έφτιαξε την «Emily Hart» - iefimerida.gr

Μια εντυπωσιακή influencer με έντονη παρουσία υπέρ του κινήματος MAGA, εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες φανατικούς ακόλουθους στο Instagram αποδείχθηκε τελικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ινδός φοιτητής Sam δημιούργησε την ψηφιακή influencer «Emily Hart» χρησιμοποιώντας AI εργαλεία, δημοσιεύοντας συντηρητικό πολιτικό περιεχόμενο. Στόχευε κυρίως μεγαλύτερους άνδρες στις ΗΠΑ, προωθώντας απόψεις υπέρ του χριστιανισμού και κατά της μετανάστευσης για οικονομικό κέρδος.

Μέσα σε ένα μήνα, ο λογαριασμός της «Emily Hart» συγκέντρωσε χιλιάδες ακολούθους και εκατομμύρια προβολές βίντεο. Ο Sam αξιοποίησε τη δημοφιλία της, δημιουργώντας συνδρομητικό περιεχόμενο και πουλώντας προκλητικές εικόνες, αποκομίζοντας χιλιάδες δολάρια μηνιαίως.

Η υπόθεση της «Emily Hart» εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία του διαδικτυακού περιεχομένου. Ερευνητές τονίζουν ότι η AI κάνει τα ψεύτικα προφίλ πιο πειστικά, ενώ προφίλ νεαρών γυναικών με συντηρητικές απόψεις προσελκύουν ιδιαίτερη προσοχή.

Το προφίλ της «Emily Hart» αφαιρέθηκε από Instagram και Facebook λόγω παραπλανητικής δραστηριότητας. Ο δημιουργός, αν και δηλώνει ότι δεν εξαπάτησε τους χρήστες, θα εγκαταλείψει το εγχείρημα, αναδεικνύοντας τους κινδύνους της AI.

Η «Emily Hart», που εμφανιζόταν ως νοσηλεύτρια με εμφάνιση που θύμιζε την σταρ του Χόλιγουντ, Τζένιφερ Λόρενς, και προωθούσε έντονα συντηρητικές απόψεις, ήταν στην πραγματικότητα δημιούργημα ενός 22χρονου Ινδού φοιτητή Ιατρικής, ο οποίος έστησε το προφίλ της influencer με στόχο το οικονομικό κέρδος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς στήθηκε η ψηφιακή περσόνα της influencer

Ο δημιουργός, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Sam», αξιοποίησε εργαλεία όπως το Gemini για να σχεδιάσει τη στρατηγική του.

Ακολουθώντας τις συμβουλές της τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε την influencer «Emily Hart» και δημοσίευε περιεχόμενο με έντονα πολιτικά μηνύματα υπέρ του χριστιανισμού, της οπλοκατοχής και κατά της μετανάστευσης και των αμβλώσεων στοχεύοντας στο συντηρητικό κοινό στις ΗΠΑ - κυρίως μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, οι οποίοι θεωρούνται πιο πιστοί και πρόθυμοι να ξοδέψουν χρήματα online.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε έναν μόλις μήνα, ο λογαριασμός ξεπέρασε τους 10.000 followers, ενώ τα βίντεο συγκέντρωναν έως και εκατομμύρια προβολές.

Χιλιάδες δολάρια από συνδρομές και περιεχόμενο

Η επιτυχία μετατράπηκε γρήγορα σε σημαντικά έσοδα. Ο Sam εκμεταλλεύτηκε τη δημοφιλία της ψηφιακής influencer, δημιουργώντας συνδρομητικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα Fanvue, ανταγωνιστικής του OnlyFans.

Επιπλέον, χρησιμοποίησε το Grok AI για τη δημιουργία πιο προκλητικών εικόνων, τις οποίες πωλούσε σε συνδρομητές.

Η «Emily Hart» εμφανιζόταν ως νοσηλεύτρια με εντυπωσιακή εμφάνιση που θύμιζε την σταρ του Χόλιγουντ, Τζένιφερ Λόρενς



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε, αφιέρωνε λιγότερο από μία ώρα την ημέρα και κατάφερνε να αποκομίζει «χιλιάδες δολάρια τον μήνα».

Αντιδράσεις και ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία του περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η ερευνήτρια Valerie Wirtschafter από το Brookings Institution τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τα ψεύτικα προφίλ πιο πειστικά και ενισχύει τη διάδοσή τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι προφίλ νεαρών γυναικών με συντηρητικό προφίλ τραβούν ιδιαίτερα την προσοχή, λόγω της απόκλισης από τις συνήθεις πολιτικές τάσεις των νεότερων ηλικιών.

Το προφίλ της «Emily Hart» στο Instagram κατέβηκε τον Φεβρουάριο λόγω παραπλανητικής δραστηριότητας, ενώ ο λογαριασμός της ψηφιακής influencer στο Facebook αφαιρέθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Ο ίδιος ο δημιουργός υποστηρίζει ότι κατά τη γνώμη του δεν εξαπάτησε τους χρήστες, ωστόσο δηλώνει ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει το εγχείρημα και να επικεντρωθεί στις σπουδές του.

Η υπόθεση της «Emily Hart» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των νέων δυνατοτήτων – αλλά και κινδύνων – που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς τα όρια μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού θολώνουν, οι πλατφόρμες και οι χρήστες καλούνται να είναι πιο προσεκτικοί από ποτέ.