Δίμετρος αλιγάτορας καθυστέρησε πτήση της Delta Airlines σε αεροδρόμιο της Τζόρτζια - iefimerida.gr

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν αλιγάτορα προκάλεσε καθυστέρηση σε πτήση της Delta Airlines στο αεροδρόμιο Savannah-Hilton Head στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ηχητικό απόσπασμα που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας καταγράφει τη στιγμή που ο πιλότος παρατήρησε τον μήκους σχεδόν δύο μέτρων «τεμπέλη» αλιγάτορα στον διάδρομο προσαπογείωσης του αεροδρομίου της Σαβάνα το βράδυ της 20ής Μαρτίου, όπως μετέδωσε το δίκτυο WDSU.

«Υπάρχει ένας αλιγάτορας μήκους έξι ποδιών που στέκεται στα δύο του πόδια», ανέφερε ο πιλότος στον ασύρματο.

«Έξι πόδια;» ρώτησαν από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, με τον πιλότο να απαντά: «Ναι. Είναι περίπου έξι πόδια.»

«Μόλις ξάπλωσε», πρόσθεσε ο πιλότος.

Ασφαλής απομάκρυνση του αλιγάτορα

Το προσωπικό του αεροδρομίου ανταποκρίθηκε άμεσα και απομάκρυνε με ασφάλεια τον αλιγάτορα από τον διάδρομο, μεταφέροντάς τον εκτός των ορίων του αεροδρομίου.

Οι πτήσεις επαναλήφθηκαν σύντομα μετά την απομάκρυνση του αλιγάτορα.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ παραμένει ασαφές πώς το ερπετό κατόρθωσε να φθάσει μέχρι τον διάδρομο χωρίς να γίνει αντιληπτό.