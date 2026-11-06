Έξαλλος δήμαρχος στη Βραζιλία, μπούκαρε σε εφημερία νοσοκομείου: «Οι ασθενείς περιμένουν κι εσείς κάνετε σεξ» [βίντεο] - iefimerida.gr

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν δήμαρχος έκανε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε νοσοκομείο και εντόπισε δύο γιατρούς κλειδωμένους σε δωμάτιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο δήμαρχος εντόπισε κλειδωμένη την πόρτα του χώρου ανάπαυσης. Όταν άνοιξε, βρήκε στο εσωτερικό έναν άνδρα και μία γυναίκα, αμφότερους εφημερεύοντες γιατρούς, κατηγορώντας τους για ερωτική συνεύρεση.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, με τον δήμαρχο να κατηγορεί τους δύο γιατρούς ότι είχαν προσωπικές στιγμές την ώρα που το τμήμα επειγόντων περιστατικών ήταν γεμάτο ασθενείς και μόνο ένας γιατρός βρισκόταν στη θέση του.

Ο δήμαρχος ζήτησε την άμεση απομάκρυνση των γιατρών και κάλεσε την αστυνομία. Η δημοτική αρχή κατήγγειλε τη σύμβαση με τον οργανισμό που διαχειριζόταν το νοσοκομείο, αναλαμβάνοντας προσωρινά τη διοίκησή του μέχρι τη διενέργεια νέου διαγωνισμού.

Το Περιφερειακό Ιατρικό Συμβούλιο αντέδρασε, τονίζοντας πως οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται μέσω θεσμικών διαδικασιών. Χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δημόσια ταπείνωση των γιατρών, υπογραμμίζοντας το δικαίωμά τους στην υπεράσπιση για οποιαδήποτε πειθαρχική παράβαση.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην πόλη Μπαρέιρος, στην πολιτεία Περναμπούκο της Βραζιλίας, το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με το g1.globo.com.

Ο δήμαρχος Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα επισκέφθηκε εκτάκτως το δημοτικό νοσοκομείο Jailton Messias de Albuquerque, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις αιτίες των μεγάλων καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

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Συνοδευόμενος από συνεργάτες του, επιθεώρησε τους διαδρόμους και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου διαπίστωσε ότι δεκάδες πολίτες περίμεναν για ώρες.

Βραζιλία: Ο δήμαρχος ζήτησε την απομάκρυνση των γιατρών

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο δήμαρχος κατευθύνθηκε στον χώρο ανάπαυσης του προσωπικού και βρέθηκε μπροστά σε μια κλειδωμένη πόρτα. Όταν ζήτησε να ανοίξει, αντίκρισε στο εσωτερικό έναν άνδρα και μία γυναίκα, αμφότερους εφημερεύοντες γιατρούς, κατηγορώντας τους ότι είχαν ερωτική συνεύρεση εν ώρα υπηρεσίας.

Οι στιγμές της έντονης αντιπαράθεσης καταγράφηκαν σε βίντεο, με τον δήμαρχο να εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος. «Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Τα επείγοντα είναι γεμάτα κι εσείς εδώ κοιμάστε και κάνετε σεξ», τους είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι από τους τρεις εφημερεύοντες ιατρούς της βάρδιας, μόνον ο ένας εξέταζε πραγματικά τους ασθενείς.

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Ο Πεντρέιρα ζήτησε την άμεση απομάκρυνση των δύο γιατρών από τη μονάδα υγείας, ενώ παράλληλα εκλήθη η αστυνομία στο σημείο. Η δημοτική αρχή του Μπαρέιρος προχώρησε άμεσα στην καταγγελία της σύμβασης με τον οργανισμό Associação Beneficente João Paulo II, ο οποίος είχε αναλάβει τη διαχείριση του νοσοκομείου.

Η διοίκηση της υγειονομικής δομής πέρασε προσωρινά στον δήμο μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού, με τη δημοτική αρχή να διαβεβαιώνει πως η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Για ταπείνωση έκανε λόγο το ιατρικό συμβούλιο

Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Περιφερειακού Ιατρικού Συμβουλίου του Περναμπούκο, το οποίο σε ανακοίνωσή του στις 5 Νοεμβρίου σημείωσε ότι οι καταγγελίες και οι έλεγχοι στις εφημερίες πρέπει οπωσδήποτε να διερευνώνται, αλλά αποκλειστικά μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών.

Παράλληλα, ο φορέας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δημόσια ταπείνωση και τον εξευτελισμό των γιατρών, τονίζοντας ότι κάθε πειθαρχική παράβαση οφείλει να εξετάζεται με σεβασμό στο δικαίωμα υπεράσπισης των εμπλεκομένων, ανοίγοντας έτσι έναν ευρύτερο διάλογο για τα όρια των ελέγχων και τα δικαιώματα του ιατρικού προσωπικού.

