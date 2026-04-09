﻿Ισραήλ: Επανεκκινεί την Κυριακή η δίκη Νετανιάχου μετά την εκεχειρία με το Ιράν - iefimerida.gr

﻿Η άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ οδηγεί στην επανέναρξη της δίκης Νετανιάχου, εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν.

Η μακροχρόνια δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά αναμένεται να συνεχιστεί την Κυριακή, σύμφωνα με εκπρόσωπο των δικαστικών αρχών, λίγες ώρες μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, καθώς η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την πολιτική και θεσμική σταθερότητα του Ισραήλ.

Ισραήλ: Επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας για Νετανιάχου

Με την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των θεσμών, τα ισραηλινά δικαστήρια ανακοίνωσαν ότι οι ακροάσεις θα συνεχιστούν κανονικά από την Κυριακή έως και την Τετάρτη.

«Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επαναφορά λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, οι ακροάσεις θα συνεχιστούν κανονικά», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είχε επιβληθεί εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς το Ισραήλ. Ήρθη όταν σταμάτησαν οι επιθέσεις, έπειτα από συμφωνία εκεχειρίας.

Οι κατηγορίες κατά του Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορείται για ποινικά αδικήματα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και απιστία, οι οποίες απαγγέλθηκαν το 2019 έπειτα από πολυετείς έρευνες.

Η δίκη ξεκίνησε το 2020 και έχει καθυστερήσει επανειλημμένα λόγω των πολιτικών και κυβερνητικών του υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση καταδίκης, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινές φυλάκισης, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ιστορικής σημασίας για το ισραηλινό πολιτικό σύστημα.

Διεθνείς πιέσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, να εξετάσει την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστικές του υποχρεώσεις επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του. Ωστόσο, το γραφείο του Ισραηλινού προέδρου έχει επισημάνει ότι οι σχετικές διαδικασίες ακολουθούν την πάγια νομική πρακτική, ενώ χάρη σπανίως απονέμεται πριν από την ολοκλήρωση μιας δίκης.

Παράλληλα, οι κατηγορίες σε βάρος του πρωθυπουργού, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα. Με φόντο τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το μέλλον του κυβερνητικού συνασπισμού παραμένει αβέβαιο.