Σουηδία: Βαριές κατηγορίες για 62χρονο που φέρεται να εξέδιδε τη σύζυγό του σε δεκάδες άνδρες - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Σουηδία, όπου 62χρονος κατηγορείται ότι εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με 120 άνδρες, αντιμετωπίζοντας βαριές διώξεις.

Ο Σουηδός εισαγγελέας Ίντα Ανερστέντ απήγγειλε κατηγορίες σε άνδρα που φέρεται να εξέδιδε τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντάς την να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με δεκάδες άνδρες.

Όπως δήλωσε ο Ι. Ανερστέντ στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Φεβρουάριο, περίπου 120 άτομα που ήταν ύποπτα για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είχαν ταυτοποιηθεί. Τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 11 Αυγούστου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2025.

Ο 62χρονος συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου και προφυλακίστηκε, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του στην αστυνομία στη βόρεια Σουηδία.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον 62χρονο

﻿Εις βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση, ενώ φέρεται να εξανάγκαζε τη γυναίκα του επί σειρά ετών να υποτάσσεται σε σεξουαλικές πράξεις.

Καταγγελίες για βία και εκμετάλλευση

﻿﻿Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να οργάνωνε συναντήσεις, να την παρακολουθούσε και να την πίεζε να προσελκύει πελάτες μέσω Διαδικτύου, ασκώντας παράλληλα βία και απειλές, εκμεταλλευόμενος και τον εθισμό της.

Η δίκη τον Απρίλιο - Επιπλέον κατηγορίες﻿

Εκτός από τις κατηγορίες της συζύγου του, εις βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για ακόμη οκτώ βιασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με πελάτη, τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις εναντίον της συζύγου του.

«Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύματα σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ. «Ελπίζει τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη», προσέθεσε.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου, με τη γυναίκα να ζητάει δικαίωση.



Η υπόθεση στη Σουηδία παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, όπου ο σύζυγός της φέρεται να τη νάρκωνε επί χρόνια και να κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες που την κακοποιούσαν ενώ ήταν αναίσθητη.