Δικαστήριο στην Ιταλία έκρινε άκυρες τις αυξήσεις τιμών στο Netflix -Διατάζει επιστροφή χρημάτων - iefimerida.gr

Δικαστήριο της Ρώμης έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών που επέβαλε η Netflix στους Ιταλούς συνδρομητές της τα τελευταία επτά χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές χρημάτων και αποζημιώσεις.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από αγωγή της ένωσης καταναλωτών Movimento Consumatori, η οποία υποστήριξε ότι οι ρήτρες που επέτρεπαν τις αυξήσεις στις συνδρομές από το 2017 έως τον Ιανουάριο του 2024 ήταν αθέμιτες και παραβίαζαν τον Κώδικα Καταναλωτών της Ιταλίας, μετέδωσε το Reuters.

Ιστορική απόφαση για το Netflix στην Ιταλία

Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι ρήτρες κρίθηκαν καταχρηστικές επειδή επέτρεπαν στο Netflix να αλλάζει τις τιμές χωρίς να υπάρχει σαφής και έγκυρος λόγος στη σύμβαση. Η απόφαση προβλέπει ότι οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα μείωσης της τρέχουσας τιμής συνδρομής, επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αδικαιολόγητα και, όπου απαιτείται, αποζημίωσης.

Οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν τους καταναλωτές ανέφεραν ότι οι αυξήσεις στο πακέτο Premium φτάνουν συνολικά τα 8 ευρώ τον μήνα, ενώ στο πακέτο Standard τα 4 ευρώ. Έτσι, ένας συνδρομητής Premium από το 2017 έως σήμερα μπορεί να λάβει επιστροφή περίπου 500 ευρώ, ενώ ένας συνδρομητής Standard περίπου 250 ευρώ.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δημοσίευση της απόφασης στον ιστότοπο του Netflix Italia και σε μεγάλες εθνικές εφημερίδες, ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τα δικαιώματά τους.

Έφεση και καταναλωτές

Το Netflix ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, τονίζοντας ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών και θεωρεί πως οι όροι της ήταν σύμφωνοι με την ιταλική νομοθεσία. Παρά την έφεση, η απόφαση δημιουργεί σημαντικό προηγούμενο για την προστασία των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή αγορά streaming.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών και πιστεύουμε ότι οι όροι μας ήταν πάντα σύμφωνοι με την ιταλική νομοθεσία και πρακτική», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δημοφιλής πλατφόρμα.