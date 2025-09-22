Το διήμερο του Οικουμενικού Πατριάρχη στα Χάμπτονς -Η συγκίνηση στον Ναό της Κοίμησης, το δείπνο Κατσιματίδη [εικόνες] - iefimerida.gr

Με επίσκεψη στα μυθικά Χάμπτονς, το μοναδικής ομορφιάς θέρετρο των ισχυρών Αμερικανών, συνέχισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Main Street, ο κεντρικός δρόμος του Σαουθάμπτον, στολίστηκε με αμερικανικές σημαίες και αφίσες με τη φωτογραφία του αποκαλούμενου «πράσινου Πατριάρχη», σε μια τιμητική κίνηση των τοπικών αρχών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελεύθεροι σκοπευτές

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, αντίστοιχα επίσκεψης αρχηγού κράτους, με περιπολικά και άνδρες της ασφάλειας του State Department να ακολουθούν την πολυπληθή συνοδεία σε κάθε της βήμα. Aκόμα και ελεύθεροι σκοπευτές πήραν θέση στη στέγη του Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου όπου πραγματοποιήθηκε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία και δεξίωση της οικογένειας Καρλούτσου προς τιμήν του κ. Βαρθολομαίου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναέρχομαι στα Χάμπτονς και βλέπω το όραμα που μου είχε περιγράψει παλιότερα ο father Alex για τη δημιουργία αυτού του Ναού να έχει πραγματοποιηθεί. Ζω ένα θαύμα πίσω από το οποίο βρίσκονται ο father Alex και η πρεσβυτέρα Ξάνθη. Τους ευχαριστώ για όσα έχουν κάνει για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αλλά και γιατί είμαστε αδερφικοί φίλοι», είπε σε κλίμα συγκίνησης ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.

Στη δοξολογία ο κ. Βαρθολομαίος ανακήρυξε τον father Alex Καρλούτσο νέο Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, σημειώνοντας ότι ο τίτλος είναι μοναδικός και υποδηλώνει άμεση συνεργασία με τον Πατριάρχη.

Η πρόσκληση του Τζων Κατσιματίδη

Το βράδυ της Κυριακής ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζων Κατσιματίδης και η σύζυγός του Μάργκο παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και των Ιεραρχών που τους συνόδευαν σε ιταλικό εστιατόριο των Χάμπτονς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ταξίδι του κ. Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί της Τέταρτη με την εκδήλωση απονομής του βραβείου Τέμπλετον στη Νέα Υόρκη.

Εικόνες από τα Χάμπτονς

Ο κ. Βαρθολομαίος ανακηρύσσει τον father Alex νέο Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στη δεξίωση της οικογένειας Καρλούτσου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα Χάμπτονς

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον Ναό της Κοίμησης στο Σαουθάμπτον

Αφίσες με τη φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη στους δρόμους

Ο Τζων και Μάργκο Κατσιματίδη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Τζων Κατσιματίδης με τη διοίκηση των «Αρχόντων»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζων Κουδούνης, Μιχάλης Ψαρός, Αντώνης Λυμπεράκης

Γιώργος Τανισκίδης, Γιάννης Χορόζογλου