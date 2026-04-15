Βίντεο-σοκ: Διευθυντής ακινητοποίησε ένοπλο σε λύκειο της Οκλαχόμα -Όρμησε πάνω του ενώ τον πυροβολούσε - iefimerida.gr

Σοκαριστικές σκηνές σημειώθηκαν σε λύκειο της Οκλαχόμα, όταν ο διευθυντής ακινητοποίησε ένοπλο, με αποτέλεσμα να δεχθεί πυροβολισμό στο πόδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Απριλίου στο Pauls Valley High School. Ο δράστης, ο 20χρονος Βίκτορ Λι Χόκινς, εισήλθε στο λόμπι του σχολείου οπλισμένος με δύο ημιαυτόματα πιστόλια και διέταξε τους παρευρισκόμενους να πέσουν στο έδαφος. Σύμφωνα με τις Αρχές, επιχείρησε αρχικά να πυροβολήσει έναν μαθητή, όμως το όπλο του μπλόκαρε. Αφού αποκατέστησε τη βλάβη, πυροβόλησε ξανά προς άλλον μαθητή, χωρίς να τον πετύχει. Οι δύο μαθητές ικέτευσαν για τις ζωές τους και τελικά αφέθηκαν να φύγουν, ενώ και άλλοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Στη συνέχεια, ο διευθυντής του λυκείου, Κερκ Μουρ, βγήκε από κοντινό γραφείο και όρμησε στον δράστη και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει σε ένα παγκάκι και να του αποσπάσει το όπλο, ενώ δεύτερος υπάλληλος απομάκρυνε το πιστόλι. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ωστόσο, ο Χόκινς πυροβόλησε και τραυμάτισε τον διευθυντή στο πόδι. Ο Μουρ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αναρρώνει.

Βίντεο: Η στιγμή που λυκειάρχης ακινητοποιεί ένοπλο σε σχολείο της Οκλαχόμα

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι ο δράστης, πρώην μαθητής του σχολείου, φέρεται να δήλωσε ότι «δεν συμπαθούσε» τον διευθυντή. Φέρεται να είχε επηρεαστεί από τη σφαγή Λύκειο Κολουμπάιν το 1999 στο Κολοράντο, όπου ο Έρικ Χάρις και ο Ντίλαν Κλέμπολντ σκότωσαν 13 μαθητές και έναν καθηγητή και στη συνέχεια αυτοκτόνησαν.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, πήρε τα όπλα του πατέρα του χωρίς άδεια και φέρεται να είχε σκοπό να σκοτώσει μαθητές, προσωπικό, τον διευθυντή και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι η παρέμβαση του διευθυντή απέτρεψε μια μαζική δολοφονία και «έσωσε ζωές παιδιών».

Ο Χόκινς κρατείται με εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πυροβολισμό με πρόθεση ανθρωποκτονίας. Η προκαταρκτική ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 8 Μαΐου.