Στα διεθνή ΜΜΕ η πρωτοβουλία για μπλόκο στα social media για τους 15χρονους στην Ελλάδα -Τι γράφουν - iefimerida.gr

Το γύρω των διεθνών ΜΜΕ κάνει η είδηση της απαγόρευσης πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Η εν λόγω πρωτοβουλία του πρωθυπουργού καθιστά την Ελλάδα, μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που παίρνουν αυτό το δραστικό μέτρο, με πολλά από τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν την είδηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για απαγόρευση «εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ψυχική υγεία» κάνει λόγο ο Independent.



Παράλληλα διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters, η Le Monde, το Sky News και το Bloomberg μεταδίδουν τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την εκτεταμένη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τα παιδιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To Reuters επισημαίνει ότι σε δημοσκόπηση της ALCO που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο έδειξε ότι περίπου το 80% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης στην Ελλάδα.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και έχει δημιουργήσει πλατφόρμες γονικού ελέγχου για τον περιορισμό του χρόνου που περνούν οι έφηβοι μπροστά στις οθόνες» σημειώνει το διεθνές πρακτορείο.





Αξίζει να σημειωθεί ότι η γαλλική Le Monde και το Reuters επισημαίνουν ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε στις πλατφόρμες TikTok, YouTube, Snapchat να διαγράψουν τους λογαριασμούς χρηστών κάτω των 16 ετών, υπό την απειλή βαρύτατων προστίμων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ αναφέρονται και στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έλαβαν άλλες χώρες όπως η Ινδονησία και η Αυστρία.

Η είδηση μεταδόθηκε και από The Hindu

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης ανακοινώνοντας το εν λόγω μέτρο εξήγησε ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να φαίνεται αντιδημοφιλής αλλά βασίζεται σε πραγματικές ανησυχίες.